Стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась в Приднестровье почти на три процента. Годом ранее рост цен на продовольствие за январь составлял менее двух процентов. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 февраля 2022 года, сообщает NewsPMR.Com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 63.47 руб. Говядина бескостная – 87.37 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 83.62 руб. Свинина бескостная – 82.80 руб. Фарш мясной – 57.49 руб. Пельмени – 42.61 руб. Печень говяжья – 91.03 руб. Куры потрошеные – 36.13 руб. Окорочка куриные – 38.63 руб. Сало – 75.89 руб. Колбаса вареная – 88.44 руб. Сосиски – 69.51 руб. Сардельки – 69.28 руб. Колбаса полукопченая – 114.48 руб. Мясокопчености – 133.73 руб. Колбаса сырокопченая – 222.80 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 57.37 руб. Карась свежий – 38.57 руб. Толстолобик свежий – 34.94 руб. Салака – 24.47 руб. Хек – 50.18 руб. Скумбрия – 55.11 руб. Сельдь замороженная – 34.89 руб. Сельдь соленая – 44.87 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 26.38 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 15.57 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 37.81 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.31 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 8.59 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.28 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 12.08 руб. Кефир, 0,5 л – 6.08 руб. Ряженка, 0,5 л – 8.69 руб. Сметана, кг – 41.38 руб. Сметана на рынке, кг – 56.32 руб. Творог, кг – 51.59 руб. Творог на рынке, кг – 61.54 руб. Сыр твердый, кг – 136.05 руб. Брынза на рынке, кг – 85.13 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.43 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.67 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 10.87 руб. Рис шлифованный, кг – 19.04 руб. Крупа манная, кг – 13.16 руб. Крупа гречневая, кг – 29.38 руб. Крупа пшеничная, кг – 7.94 руб. Крупа кукурузная, кг – 12.71 руб. Крупа ячневая, кг – 9.57 руб. Крупа перловая, кг – 10.50 руб. Овсяные хлопья, кг – 24.28 руб. Горох, кг – 11.79 руб. Фасоль, кг – 32.19 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 16.33 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 16.40 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая прошлого года, кг – 6.93 руб. Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 10.61 руб. Лук репчатый, кг – 8.40 руб. Свёкла столовая, кг – 9.13 руб. Морковь, кг – 9.12 руб. Чеснок, кг – 53.53 руб. Яблоки, кг – 7.77 руб. Апельсины, кг – 21.91 руб. Лимоны, кг – 21.82 руб. Бананы, кг – 23.21 руб. Сливы сушёные, кг – 51.06 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 70.75 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 41.02 руб. Сок томатный, л – 17.93 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.57 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.55 руб. Соки фруктовые, л – 18.18 руб. Яйца куриные, 10 шт – 19.82 руб. Сахар-песок, кг –14.76 руб. Шоколад, 100 г – 17.34 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 79.68 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.59 руб. Соль пищевая, кг – 4.67 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 25.33 руб. Лист лавровый, 100 г – 27.56 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 43.52 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.33 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.55 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 20.83 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в январе 2022 года подорожали на 2,62% по сравнению с предыдущим месяцем.