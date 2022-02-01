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Продовольственные товары в январе 2022 года подорожали на 2,62%

Продовольственные товары в январе 2022 года подорожали на 2,62%

Стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась в Приднестровье почти на три процента. Годом ранее рост цен на продовольствие за январь составлял менее двух процентов. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 февраля 2022 года, сообщает NewsPMR.Com

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 63.47 руб.
Говядина бескостная – 87.37 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 83.62 руб.
Свинина бескостная – 82.80 руб.
Фарш мясной – 57.49 руб.
Пельмени – 42.61 руб.
Печень говяжья – 91.03 руб.
Куры потрошеные – 36.13 руб.
Окорочка куриные – 38.63 руб.
Сало – 75.89 руб.
Колбаса вареная – 88.44 руб.
Сосиски – 69.51 руб.
Сардельки – 69.28 руб.
Колбаса полукопченая – 114.48 руб.
Мясокопчености – 133.73 руб.
Колбаса сырокопченая – 222.80 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 57.37 руб.
Карась свежий – 38.57 руб.
Толстолобик свежий – 34.94 руб.
Салака – 24.47 руб.
Хек – 50.18 руб.
Скумбрия – 55.11 руб.
Сельдь замороженная – 34.89 руб.
Сельдь соленая – 44.87 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 26.38 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 15.57 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 37.81 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 29.31 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 8.59 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.28 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 12.08 руб.
Кефир, 0,5 л – 6.08 руб.
Ряженка, 0,5 л – 8.69 руб.
Сметана, кг – 41.38 руб.
Сметана на рынке, кг – 56.32 руб.
Творог, кг – 51.59 руб.
Творог на рынке, кг – 61.54 руб.
Сыр твердый, кг – 136.05 руб.
Брынза на рынке, кг – 85.13 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.43 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.67 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 10.87 руб.
Рис шлифованный, кг – 19.04 руб.
Крупа манная, кг – 13.16 руб.
Крупа гречневая, кг – 29.38 руб.
Крупа пшеничная, кг – 7.94 руб.
Крупа кукурузная, кг – 12.71 руб.
Крупа ячневая, кг – 9.57 руб.
Крупа перловая, кг – 10.50 руб.
Овсяные хлопья, кг – 24.28 руб.
Горох, кг – 11.79 руб.
Фасоль, кг – 32.19 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 16.33 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 16.40 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая прошлого года, кг – 6.93 руб.
Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 10.61 руб.
Лук репчатый, кг – 8.40 руб.
Свёкла столовая, кг – 9.13 руб.
Морковь, кг – 9.12 руб.
Чеснок, кг – 53.53 руб.
Яблоки, кг – 7.77 руб.
Апельсины, кг – 21.91 руб.
Лимоны, кг – 21.82 руб.
Бананы, кг – 23.21 руб.
Сливы сушёные, кг – 51.06 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 70.75 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 41.02 руб.
Сок томатный, л – 17.93 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.57 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.55 руб.
Соки фруктовые, л – 18.18 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 19.82 руб.
Сахар-песок, кг –14.76 руб.
Шоколад, 100 г – 17.34 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 79.68 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.59 руб.
Соль пищевая, кг – 4.67 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 25.33 руб.
Лист лавровый, 100 г – 27.56 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 43.52 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.33 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.55 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 20.83 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в январе 2022 года подорожали на 2,62% по сравнению с предыдущим месяцем.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 16:10
  • DTV
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