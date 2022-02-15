На встречах в Кишиневе Андрей Руденко обсуждал ряд вопросов двусторонних отношений и приднестровское урегулирование.
В Кишиневе прошли консультации между Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) и Министерством иностранных дел (МИД) России.
Как сообщили в МИДЕИ, со стороны Молдовы делегацию возглавлял госсекретарь Руслан Болбочан, а российскую – замглавы МИД Андрей Руденко. В ходе визита в Молдову Руденко также провел встречу с главой МИДЕИ Нику Попеску, сообщает sputnik.md.
Дипломаты обменялись мнениями о процессе урегулирования приднестровского конфликта, выразив общую заинтересованность в возобновлении переговоров в формате "5+2". Также была подтверждена позиция молдавских властей о необходимости возобновления процесса вывода российских войск и эвакуации или уничтожения боеприпасов, хранящихся на военном складе в Колбасне.
На встрече особой темой обсуждения стали последние события в сфере региональной безопасности.
"Попеску подчеркнул важность определения политических решений на основе диалога и недопущения любых военных сценариев и действий, подчеркнув важность неукоснительного соблюдения норм и основополагающих принципов международного права, основанных на суверенитете и территориальной целостности всех государств", – говорится в сообщении МИДЕИ.
По данным министерства, в ходе консультаций делегациями был рассмотрен широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений, затрагивающих текущее состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.
Как говорится в пресс-релизе, в ходе встречи Болбочан и Руденко подтвердили готовность обеих сторон к постоянному укреплению диалога на различных уровнях с целью придания импульса сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечена важность совместных усилий по продвижению двусторонних дел, особенно бессрочных.
"Официальные лица отметили важность площадки молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в повестке дня которой несколько актуальных вопросов двусторонних отношений. В связи с этим была подчеркнута заинтересованность сторон в организации очередного заседания комиссии", – говорится в сообщении МИДЕИ.
На встрече Болбочан подчеркнул важность доработки вопроса социальной защиты молдавских граждан в РФ, подтвердив полную готовность молдавской стороны подписать Межгосударственное соглашение о социальной защите.
Также, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился в Кишиневе с вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном.
Стороны обсудили ситуацию в процессе приднестровского урегулирования, аспекты диалога между Кишиневом и Тирасполем, а также проблемы, с которыми сталкиваются граждане на обоих берегах Днестра.
Серебрян во время беседы подчеркнул важность поддержания активной динамики во всех форматах переговоров, снятия барьеров для свободного передвижения, обеспечения фермерам постоянного доступа к сельскохозяйственным угодьям в Дубоссарском районе, функционирования школ с обучением на латинице, восстановления работы пунктов регистрации транспортных средств на Левобережье Днестра.
Собеседники обменялись мнениями о подготовке очередного раунда переговоров в формате "5+2" и новой баварской конференции по продвижению мер доверия.
Российская и молдавская стороны подтвердили твердую приверженность принципу мирного и устойчивого урегулирования приднестровской проблемы, которое должно быть синхронизировано с решением вопросов, которые затрагивают интересы жителей обоих берегов Днестра.
Напомним, во время визита в Молдову Андрей Руденко также проведет встречу с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. В составе делегации будет и посол по особым поручениям МИДа России Виталий Тряпицын. sputnik.md