Речь о поправках, которые позволят освободить от налогообложения доходы физических лиц, полученные в виде оплаты организациями-работодателями процентов по кредитам, предназначенным на приобретение льготного жилья в рамках правительственной программы. Проще говоря, участник жилищного проекта получает материальную выгоду, когда за него проценты гасит работодатель. Данные доходы, согласно действующему законодательству, должны облагаться налогом. В сложившейся ситуации это противоречит концепции самой программы, направленной на поддержку работников предприятий ЖКХ. Представленные инициативы призваны исправить сложившееся положение дел, передает пресс-служба Правительства.
Основные положения нормативного акта презентовал директор Государственной налоговой службы Евгений Кошелев. Так, разработчики предложили норму, согласно которой будут льготировать суммы доходов физических лиц, полученных в виде оплаты работодателями процентов по займам. При этом не будут ограничивать перечень форм собственности организаций. Следовательно, применять льготу смогут как для государственных учреждений, так и для ГУПов, которые по сути являются коммерческими.
Важное условие – льгота применяется в отношении доходов физлиц, у которых отсутствует жилье на праве собственности в последние три года до приобретения жилья, либо на праве социального коммерческого найма, либо если имеющееся жилье не соответствует социальной норме.
По мнению специалистов налоговой службы, данная льгота должна предоставляться однократно в отношении одного приобретенного участником программы объекта недвижимости. Если в последующем будут приобретаться иные объекты недвижимости, то повторно ей воспользоваться не смогут.
«Мы старались поставить те условия, те ограничения, которые бы не позволяли недобросовестно льготироваться гражданам, которые имеют много объектов недвижимости, либо их перепродают. То есть действительно, чтобы закон имел социальную направленность», - сделал акцент Евгений Кошелев.
На данный момент проект нормативного акта находится на согласовании в Минюсте. По поручению Председателя Правительства пакет инициатив будет рассмотрен на ближайшем заседании высшего органа исполнительной власти. gov-pmr.org