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Турок 14 месяцев находится на карантине, каждый раз сдавая положительный тест на ковид

Турок 14 месяцев находится на карантине, каждый раз сдавая положительный тест на ковид

Гражданин Турции Музаффер Каясан в течение 14 месяцев не выходит из карантина, каждый раз сдавая положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил в пятницу телеканал NTV.

По его данным, проживающий в районе Сарыер в Стамбуле 56-летний турок борется с лейкемией. В ноябре 2020 года он заразился коронавирусом, и с тех пор ни один тест не дал отрицательный результат. Каясан сдал уже 78 ПЦР-тестов. Из-за мер предосторожности он не может видеться с родными и близкими, постоянно находясь дома в одиночестве. "Моя социальная жизнь закончена", - жалуется он.

Врачи объясняют это тем, что после пересадки костного мозга иммунная система пациента сильно ослабла. После этого его жизнь поддерживают исключительно при помощи препаратов.

Находящийся 14 месяцев на карантине Каясан призвал всех вакцинироваться.
tass.ru
  • Сегодня, 07:22
  • DTV
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