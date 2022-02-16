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Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента

Госдума на пленарном заседании приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об индексации пенсий военным.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил соответствующий документ. Он попросил депутатов Госдумы рассмотреть его в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме, сообщает ria.ru.

"Размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", — отмечается в пояснительной записке.

В документе указано, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.

Таким образом, для того чтобы провести индексацию по уровню 8,6 процента, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41 процента (ранее 74 процента), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в размере 4,6 процента.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году — 63,4 миллиарда, в 2023 году — 42,5 миллиарда и в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.

Ранее поручение об увеличении военных пенсий дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что это затронет более 2,6 миллиона человек.
ria.ru
  • Сегодня, 15:59
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