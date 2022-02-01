Встреча Вадима Красносельского с российской делегацией проходила на площадке Администрации Президента ПМР – в рабочем кабинете руководителя страны. Группу визитеров возглавляет Заместитель Министра иностранных дел России Андрей Руденко, в составе делегации также Посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РМ Олег Васнецов и представитель Второго Департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства России Павел Курочкин. Приднестровскую сторону, помимо Президента ПМР, представляет Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает пресс-служба президента ПМР.
В ходе протокольной части встречи собеседники обменялись приветствиями и наметили повестку предстоящей дискуссии. Вадим Красносельский подчеркнул ее значимость. «Начало года, сложная ситуация – не только вокруг Приднестровья и Молдовы, но и в целом в мире. Хочется обсудить базовые моменты, которые касаются и региональной безопасности, и миротворчества, и переговорного процесса, и отношений между Приднестровьем и Россией. Отдельно хотелось бы остановиться на злободневном вопросе – работе пункта консульского обслуживания», – отметил Вадим Красносельский. Он напомнил, что в Приднестровье проживает свыше 220 тысяч граждан России, и констатировал, что количество заявителей, ожидающих своей очереди на решение вопросов оформления документов, на данный момент возросло до 14 тысяч человек.
Андрей Руденко, в свою очередь, подчеркнул, что для него важно иметь возможность познакомиться с ситуацией на месте. Он отметил, что в Приднестровье с визитом впервые, хотя с проблемами республики хорошо знаком. Дипломат рассказал, что до встречи с Вадимом Красносельским посетил тираспольский пункт выездного консульского обслуживания. «Мы регулярно встречались в Москве и поддерживали непрерывный диалог по всем вопросам. Важно увидеть все собственными глазами, узнать о существующих проблемах, поговорить об основных направлениях сотрудничества между Россией и Приднестровьем в тех областях, которые позволяют нам более успешно решать те задачи, которые стоят, поговорить в том числе и о развитии культурно-гуманитарных связей. Кроме того, мне Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров поручил продолжить обмен мнениями о путях урегулирования приднестровской проблемы. Мы знаем, что, к сожалению, в прошлом году наблюдался застой, и важно, чтобы мы общими усилиями нашли возможность преодолеть пробуксовку этого процесса и выйти на возобновление системной работы формата «5+2» в целом и по линии отдельных рабочих групп. Я уже успел посетить пункт выездного консульского обслуживания. Меня познакомили с теми проблемами, которые существуют. Это технические проблемы, которые усложнились во время пандемии. Мы будем их решать. Вы знаете позицию министерства, Сергей Викторович Лавров, отвечая на запросы депутатов в Госдуме, подробно говорил об этом. Принято решение об оказании содействия в расширении штата технических сотрудников», – сообщил Андрей Руденко.
Собеседники выразили уверенность, что встреча послужит решению существующих проблем и укреплению традиционных приднестровско-российских связей.
Встреча длилась больше двух часов. Основная часть беседы прошла без СМИ. По завершении дискуссии ее основные участники вышли к прессе, чтобы подвести итоги встречи и ответить на вопросы журналистов. Андрей Руденко, Заместитель Министра иностранных дел РФ:
Я в первый раз в своей биографии, в том числе в должности Замминистра иностранных дел Российской Федерации, посетил ваш удивительный край, где живут гостеприимные радушные люди. Мы продолжили с Вадимом Николаевичем обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей между Приднестровьем и Российской Федерацией. Существует немало проблем, но мы с нашими приднестровскими коллегами уверены, что они будут решены в интересах населения и Российской Федерации, и Приднестровья.
Мы подробно обсудили процесс урегулирования приднестровского вопроса, подчеркнули важность и безальтернативность ключевого формата (это формат «5+2», где участвуют Россия и другие государства как гаранты и посредники). Считаем, что пробуксовка процесса урегулирования, которую мы наблюдали в прошлые годы, должна подойти к концу. В этом году мы все-таки рассчитываем, что работа формата «5+2» и в принципе процесс всеобъемлющего урегулирования возобновятся на системной плановой основе, и мы проведем несколько встреч в этом году. Надеемся, что нам удастся на этом пути достигнуть успехов.
Момент, который я хотел бы особенно выделить, – это то, что в этом году мы отмечаем тридцатилетие начала миротворческой операции. Вы видите (я это увидел лично, встретившись с представителями российских миротворцев в Бендерах), какую роль играет эта операция по поддержанию мира и безопасности на обоих берегах Днестра. Это особенно важно в нынешнее неспокойное время. Вы видите те процессы, которые происходят и вокруг России, и в отношениях Москвы с Западом. Мы надеемся, что эта операция будет и дальше вносить вклад в стабилизацию ситуации.
Вадим Красносельский, Президент ПМР:
Я выделю три основных направления наших переговоров с Андреем Юрьевичем: геополитическое, молдо-приднестровское и приднестровско-российское.
Что касается геополитического направления: мы приверженцы мира. Приднестровье – не территория агрессии, никогда такой не была и не будет. Поэтому все спекуляции, которые существуют вокруг нас, они имеют постороннюю почву. В этом году мы будем отмечать хорошую дату – 30 лет миротворчества России на берегах Днестра. Благодаря этому механизму, этому элементу мы смогли достичь мира на приднестровской земле, не допустить войны и гибели мирных людей.
Что касается молдо-приднестровских отношений. Россия является гарантом формата «5+2», и Андрей Юрьевич подтвердил свою приверженность именно этому формату. Это очень важно. Мы сошлись во мнении, что уже третий год формат «5+2» существует формально, на практике же не работает, но вроде бы есть желание молдавской стороны возобновить данный формат и провести его заседание, может быть, весной этого года. Конечно, есть вопросы к повестке. Я считаю, что основная концепция формата «5+2» – это исполнение достигнутых ранее договоренностей.
Следующее направление – приднестровско-российские отношения. Это большой спектр: и военное сотрудничество – миротворческая миссия, и политическое сотрудничество в формате «5+2», и экономическое сотрудничество, гуманитарное, культурное, в области образования...
Отдельно мы остановились на работе консульского пункта. Это большая проблема на сегодняшний день для граждан России, проживающих на территории Приднестровья. Конечно, есть объективные причины того, почему так получилось. Естественно, и пандемия повлияла. На сегодняшний день очередь составляет 14000 человек, тех, кому необходимо поменять паспорт либо какие-то иные документы. Эту проблему необходимо решать. Андрей Юрьевич подтвердил позицию Министра иностранных дел РФ, что данная проблема в скором времени, как я понимаю, будет решена, и сюда должны приехать дополнительные кадровые сотрудники для решения проблем. Проблема есть и с получением гражданства РФ соотечественниками, проживающими на территории Приднестровья. Но этот вопрос – больше законодательный. Будем ждать законодательного решения в России.
Андрей Юрьевич, благодарю, что Вы в непростое время нашли возможность приехать к нам в Приднестровье. Приднестровье – интересный край, мы во многом самодостаточны, у нас хорошая промышленность, хорошая земля, хорошая экология, воздух, а самое главное – хорошие люди, которые хотят жить здесь, любить Россию, жить Россией в конечном итоге. Конечно же, хочу поблагодарить Российскую Федерацию за ее миротворчество. Мир – это основа, без мира не будет ничего. В этом году мы отметим очень серьёзную дату – 30-летие миротворчества. Приглашаю Вас посетить Приднестровье в этот праздник. Никита Кондратов, ПГТРК:
Недавно Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова – мирное государство, и призвала всех к миру. Вадим Николаевич, как Вы прокомментируете это заявление?
Вадим Красносельский, Президент ПМР:
Я с удовлетворением воспринимаю данное заявление госпожи Санду. Конечно же, мир – это основа, и я рад, что стремление Президента Молдовы состоит именно в мире. Но заявлений, наверное, мало. Мир – это не только когда не слышно выстрелов орудий, мир – это когда нет блокадных ограничений, когда не нарушаются права человека, права приднестровцев в том числе. Когда исполняются ранее достигнутые соглашения, обязательства – это тоже мир. Поэтому, если мы говорим о мире с точки зрения военной составляющей – это одно, я же говорю о мире в более широком понимании. Я думаю, если госпожа Санду говорит о мире, она должна иметь в виду и иные составляющие: и права человека, и права наших экономических субъектов, и права Приднестровья в целом. Светлана Цветкова, ТСВ:
Андрей Юрьевич, сегодня было сказано о работе консульского пункта в Тирасполе. Этот вопрос больше всего волнует приднестровских россиян. Как скоро будут подвижки? Есть ли надежда, что его работа будет налажена активнее в ближайшее время.
Андрей Руденко, Заместитель Министра иностранных дел РФ:
Я надеюсь, что так и будет. Если вы наблюдали за работой нашей Государственной Думы, то знаете, что этот вопрос задавался Сергею Викторовичу Лаврову со стороны депутатов. Были даны четкие гарантии, что мы сделаем в ближайшее время все необходимое, чтобы накопившаяся очередь «рассосалась» (использую такое непарламентское выражение), и все вопросы, которые были связаны с пандемией, оставившей такой нехороший отпечаток на стабильности работы этого пункта, будут решены. Уже решение МИД принято: сюда прибудут дополнительные технические сотрудники, которые помогут справиться с накопившимся объемом работы, связанной с продлением паспортов, с легализацией документов, нотариатом. Все, что в наших силах, мы будем делать. Мы знаем, насколько острая эта проблема. Вадим Николаевич уже неоднократно об этом говорил, не только сегодня, а на протяжении последнего года. К сожалению, из-за коронавируса сложилась неблагоприятная ситуация, тем не менее мы видим, что есть конкретные перспективы. Я не буду говорить о конкретных сроках. Все необходимые решения приняты.
Юлия Сорокопуд, МИА «Sputnik»:
Андрей Юрьевич, Вы посетили Кишинев и Тирасполь. Может быть, есть вопросы, по которым приднестровская и молдавская стороны сходятся во мнении?
Андрей Руденко, Заместитель Министра иностранных дел РФ:
Вчера у нас состоялись хорошие переговоры с Министром иностранных дел Нику Попеску и с господином Болбочаном. Также нам удалось встретиться с недавно назначенным политическим представителем Молдавии в формате «5+2» вице-премьером Олегом Серебряном.
В чем общее: и Кишинев и Тирасполь готовы (по крайней мере, как это было заявлено) конструктивно подходить к процессу возобновления переговоров в формате «5+2» и по каким-то другим «трекам».
С учетом того, что формат «5+2» – это ключевая, центральная переговорная площадка, Российская Федерация со своей стороны будет всячески оказывать содействие, чтобы эти переговоры привели к какому-то конкретному результату.