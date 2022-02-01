Dnestr.TV

 
0

В Молдове начала гнездиться редкая птица: орлан-белохвост

В Молдове начала гнездиться редкая птица: орлан-белохвост

Редкий вид птиц, внесенный в Красную книгу как исчезающий, гнездится в Новоаненском районе. Речь идет об орлане-белохвосте — хищной птице из семейства ястребиных.

Птицу заметил в лесу Новоаненского района 5 февраля волонтер. Об этом сообщает общество защиты птиц и природы, передает nokta.md

Орлан-белохвост является крупнейшим дневным хищником в Республике Молдова и включен в 3-е издание Красной книги со статусом исчезающего вида.

Появление гнезда этой птицы является первым надежным доказательством наличия вида в бассейне реки Днестр. На национальном уровне популяция этого вида состоит из 4-5 гнездящихся пар.

Сезон размножения орлана-белохвоста начинается в январе и длится около 34-46 дней.
nokta.md
  • Сегодня, 16:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна