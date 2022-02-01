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В Молдове начала гнездиться редкая птица: орлан-белохвост
Редкий вид птиц, внесенный в Красную книгу как исчезающий, гнездится в Новоаненском районе. Речь идет об орлане-белохвосте — хищной птице из семейства ястребиных.
Птицу заметил в лесу Новоаненского района 5 февраля волонтер. Об этом сообщает общество защиты птиц и природы, передает nokta.md
Орлан-белохвост является крупнейшим дневным хищником в Республике Молдова и включен в 3-е издание Красной книги со статусом исчезающего вида.
Появление гнезда этой птицы является первым надежным доказательством наличия вида в бассейне реки Днестр. На национальном уровне популяция этого вида состоит из 4-5 гнездящихся пар.
Сезон размножения орлана-белохвоста начинается в январе и длится около 34-46 дней.
nokta.md
- Сегодня, 16:20
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