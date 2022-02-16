Мария Захарова попросила у журналистов в США и Британии график вторжений России на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила у "средств массовой дезинформации" график "вторжений", чтобы спланировать отпуск. "Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и тд - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", - написала Захарова, передает ria.ru
Ранее британские таблоиды Sun и Mirror написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что это время является "наиболее вероятным" и что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей. Утром в среду Sun отредактировал на сайте свою статью, точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".
Американское агентство Блумберг, которое до этого уже по ошибке сообщало о начавшемся "вторжении" РФ на Украину, написало со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на соседнюю страну 15 февраля. При этом агентство не уточняло, о чиновниках из каких стран идет речь, не называет их должности и фамилии, а также не приводит никаких доказательств. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам. ria.ru