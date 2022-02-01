Государственная служба статистики Приднестровья предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за январь 2022 года.
Согласно статистическим данным Госстата ПМР, за прошедший первый месяц тарифы на услуги в республике выросли на 0,31% (за январь 2021 года – 0,86%), пишет newspmr.com.
Средние тарифы на услуги по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):
1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 60.00 руб. (по республике). 2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 29.00 руб. (по республике). 3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 4.00 руб. (по республике). 4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.50 руб. (Бендеры).
По сравнению с декабрем 2021 года, стоимость проезда на всех видах транспорта осталась на прежнем уровне.
5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 29.00 руб. (по республике). 6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.20 руб. (по республике). 7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике). 8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике). 9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике).
За прошедший месяц нового года абонплата за домашний телефон повысилась на 0.50 руб., а базовый тариф телефонного звонка по месту подорожал на одну копейку. Базовые тарифы мобильной связи, междугородного телефонного звонка и международного телефонного соединения с Россией – остались неизменными.
10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.49 руб. (Тирасполь), 2.53 руб. (Бендеры), 2.82 руб. (Рыбница). 11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.25 руб. (Тирасполь), 0.20 руб. (Бендеры), 0.25 руб. (Рыбница). 12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 8.40 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 12.15 руб. (Рыбница).
Тарифы на обозначенные виды услуг ЖКХ за прошедший месяц 2022 года не претерпели изменений.
13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике). 14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике). 15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница). 16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница). 17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике). 18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).
Стоимость услуг по республике за водоснабжение, канализацию и отопление, а также за пользование газом и электроэнергией, по сравнению с декабрем 2021 года, – осталась неизменной.
Средневзвешенные курсы ряда валют за январь 2022 года относительно приднестровского рубля: Доллар США – 16,10 руб. Евро – 18,2089 руб. Украинская гривна – 0,5770 руб. Российский рубль – 0,2111 руб. Молдавский лей – 0,8780 руб. Белорусский рубль – 6,2560 руб.