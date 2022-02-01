Dnestr.TV

 
0

За прошедший месяц тарифы на услуги в республике выросли на 0,31%

За прошедший месяц тарифы на услуги в республике выросли на 0,31%

Государственная служба статистики Приднестровья предоставила информацию о размере средних тарифов на услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные услуги за январь 2022 года.

Согласно статистическим данным Госстата ПМР, за прошедший первый месяц тарифы на услуги в республике выросли на 0,31% (за январь 2021 года – 0,86%), пишет newspmr.com.

Средние тарифы на услуги по республике и в крупнейших городах Приднестровья (Тирасполь, Бендеры и Рыбница):

1. Проезд в международном автобусе (на 100 км) – 60.00 руб. (по республике).
2. Проезд в междугородном автобусе (на 50 км) – 29.00 руб. (по республике).
3. Проезд в маршрутном такси (поездка) – 4.00 руб. (по республике).
4. Проезд в троллейбусе (поездка) – 2.65 руб. (Тирасполь), 2.50 руб. (Бендеры).

По сравнению с декабрем 2021 года, стоимость проезда на всех видах транспорта осталась на прежнем уровне.

5. Абонентская плата за домашний телефон (месяц) – 29.00 руб. (по республике).
6. Местный телефонный разговор (базовый тариф) – 0.20 руб. (по республике).
7. Местное соединение на мобильную связь (базовый тариф) – 0.67 руб. (по республике).
8. Междугородное телефонное соединение (базовый тариф) – 0.46 руб. (по республике).
9. Международное телефонное соединение с Россией (базовый тариф) – 3.38 руб. (по республике).

За прошедший месяц нового года абонплата за домашний телефон повысилась на 0.50 руб., а базовый тариф телефонного звонка по месту подорожал на одну копейку. Базовые тарифы мобильной связи, междугородного телефонного звонка и международного телефонного соединения с Россией – остались неизменными.

10. Содержание и ремонт жилищного фонда (кв. м) – 2.49 руб. (Тирасполь), 2.53 руб. (Бендеры), 2.82 руб. (Рыбница).
11. Наем государственной и муниципальной площади (кв. м) – 0.25 руб. (Тирасполь), 0.20 руб. (Бендеры), 0.25 руб. (Рыбница).
12. Вывоз мусора (месяц с человека) – 8.40 руб. (Тирасполь), 8.48 руб. (Бендеры), 12.15 руб. (Рыбница).

Тарифы на обозначенные виды услуг ЖКХ за прошедший месяц 2022 года не претерпели изменений.

13. Водоснабжение (куб. м) – 4.52 руб. (по республике).
14. Канализация (куб. м) – 3.89 руб. (по республике).
15. Отопление (кв. м) – 3.89 руб. (Тирасполь и Бендеры), 4.38 руб. (Рыбница).
16. Горячее водоснабжение (месяц с человека) – 52.45 (Тирасполь), 49.97 (Бендеры), 62.92 руб. (Рыбница).
17. Газ сетевой (куб. м) – 0.97 руб. (по республике).
18. Электроэнергия (100 кВт×ч) – 63.00 руб. (по республике).

Стоимость услуг по республике за водоснабжение, канализацию и отопление, а также за пользование газом и электроэнергией, по сравнению с декабрем 2021 года, – осталась неизменной.

Средневзвешенные курсы ряда валют за январь 2022 года относительно приднестровского рубля:
Доллар США – 16,10 руб.
Евро – 18,2089 руб.
Украинская гривна – 0,5770 руб.
Российский рубль – 0,2111 руб.
Молдавский лей – 0,8780 руб.
Белорусский рубль – 6,2560 руб.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 16:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна