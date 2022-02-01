Тираспольский завод «Электромаш» объявил о наборе на профессиональное обучение по специальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», сообщает electromash.ru
Обучение проводится в рамках практико-ориентированной (дуальной) системы совместно с ГОУ СПО «Приднестровский колледж технологий и управления».
Обучение бесплатное (5 месяцев с выплатой стипендии в размере 2000 рублей ПМР) с последующим трудоустройством на НП ЗАО «Электромаш», а также ГУП «ЕРЭС». Предположительно, занятия начнутся с 1 марта.
Задать вопросы можно по телефону: 0 (533) 7-85-37.
Напомним, что дуальное образование в Приднестровье внедрено с 2018 года с целью обеспечения рынка труда востребованными кадрами среднего звена. Подготовка специалистов делится на два этапа. Теоретическую часть они получают на базе образовательной организации, а практическую – на рабочем месте. В реализации программы задействовано около 10 организаций среднего профессионального образования и несколько десятков предприятий.
С марта 2019 года на «Электромаше» открыт Учебный центр, где готовят рабочие кадры для завода.