Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц. В январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 2,55%; в среднем на ребенка – на 1,96%; для трудоспособного населения – на 1,54%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 1,66%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за январь 2022 года составил 101,33%, сообщает NewsPMR.Com
По сравнению с январем прошлого года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для пенсионера – на 7,23%; для трудоспособного населения – на 6,76%; в среднем на одного ребенка – на 6,20%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 6,83%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за январь 2022 года по социально-демографическим группам населения составила: - для трудоспособного населения – 1 785 руб. (1 758 руб. – в декабре 2021 года); - для мужчин от 16 до 59 лет – 1 852 руб. (1 823 руб.); - для женщин от 16 до 54 лет – 1 712 руб. (1 688 руб.); - для пенсионеров – 1 409 руб. (1 374 руб.); - в среднем на одного ребёнка – 1 713 руб. (1 680 руб.); - для детей в возрасте до 6 лет – 1 512 руб. (1 491 руб.); - для детей от 7 до 15 лет – 1 858 руб. (1 829 руб.); - в среднем на душу населения – 1 658 руб. (1 631 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами – в основном за счет увеличения цен на продовольственные товары.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (52,2% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,0%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (27,1 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.