Бендерскую набережную ждут большие преображения. Всё начнётся этой весной с площадки перед городским ЗАГСом. Там высадят дополнительную зелень, сделают новые ротонды, чтобы всё было красиво и празднично для пар, которые выходят после росписи и фотографируются на память. Кроме этого, в планах окончание второго крыла и нижней террасы набережной, сообщает novostipmr.com ссылаясь на bendery.tv
Городскую набережную и пляж объединят общим маршрутом. Он пройдёт от самой нижней террасы, дальше – под двумя мостами. Работы уже начались.
Затем на очереди парк Александра Невского - там будет парк аттракционов.
«Есть традиционные аттракционы - это всеми любимая цепочная карусель, корабли, конечно же, тир, автодром. Если мы предусматриваем зону отдыха для всех возрастов, то, конечно же, нужно комфортное место. Оно будет функционировать как для кафе, так и для проведения массовых мероприятий», — сказал глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко.
«Сейчас заканчивается проектирование, уточняются некоторые детали. Как только будут позволять погодные условия, сразу начнутся работы по прокладке коммуникаций и подготовка к обустройству фундаментов», — отметил заместитель главы госадминистрации по вопросам архитектуры Андрей Диордиев.
Будет ещё один пешеходный туристический маршрут. Это идея Президента ПМР. Маршрут будет начинаться от железнодорожной станции «Бендеры-1», идти через весь центр, переходить под мост на городской пляж.
«От пляжа — подъем на Бендерскую крепость, парк А. Невского. И от крепости уже выход на центральную часть города через улицу Суворова. Естественно, этот маршрут должен предполагать удобную логистику. Это тротуарное покрытие в том числе», — подчеркнул Президент Вадим Красносельский.
Тех, кто выберет этот маршрут, ждёт и спуск в старинные турецкие подвалы. Их открыли во время ремонта городской улицы. Над обустройством уже работают.
Новую жизнь вдохнут и в дачу врача Флеммера, сейчас памятник истории и архитектуры XIX века находится в аварийном состоянии.
«На первом этапе мы проведём работы, связанные с устранением аварийных ситуаций, чтобы не допустить дальнейшего разрушения этого объекта. У нас есть предложения по использованию территории, которая примыкает к даче Флеммера. Сейчас этот вопрос прорабатывается с Правительством», — отметил глава госадминистрации Бендер.
К памятной дате – 19 июня — обновят музей Бендерской трагедии. Главное место займет Зал Памяти. Будет и новая экспозиция – подвал исполкома начала 1990-х годов.