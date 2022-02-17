Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко не исключает, что через Covid-центр, расположенный в выставочном павильоне Moldexpo, могли отмываться деньги. Об этом она заявила на телеканале tv6, добавив, это предстоит выяснить в ходе финансовой проверки, сообщает eadaily.com
Глава ведомства добавила, что на содержание этого госпиталя ежемесячно тратятся миллионы леев. Центр Covid-19 на Moldexpo был создан в начале пандемии, но в дальнейшем был преобразован в полевой госпиталь. По словам Немеренко, врачам там было очень тяжело работать, для пациентов условия тоже были не лучшими.
«Этот центр „съел“, по сути, больше всего денег. Миллионы леев ежемесячно. Я представлю отчет. Его не закрыли, потому что мы ожидали эту волну, и решили подождать, пока она пройдет. Сейчас расходы очень низкие, основной павильон закрыт, работает только небольшой павильон», — уточнила Немеренко. По мнению главы Управления здравоохранения примэрии Кишинева Бориса Гылка, заявления о том, что были отмыты миллионы, это большая глупость.
«Если она сказала такое о Covid-центре, то должна извиниться перед медицинскими работниками, которые там работали, и перед всеми пациентами, которые там лечились, и перед родственниками тех, кто умер. За такие заявления человек, обладающий честью, ушел бы в отставку», — подчеркнул Гылка.
Напомним, в конце прошлого года Алла Немеренко объявила, что Covid-центр в Moldexpo не соответствует техническим условиям и в ближайшие дни будет закрыт. В частности, на этом объекте не предусмотрена собственная кислородная станция. Однако из-за того, что муниципальные учреждения здравоохранения были переполнены, было принято решение временно сохранить и это отделение.
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан назвал вредительством решение закрыть самый крупный в республике профильный госпиталь. Он уверен, что причина кроется в экономической составляющей. За период работы стационара выставочным центром, где он расположен, было потеряно порядка 3 млн леев (примерно $ 170 тыс.) из-за несостоявшихся запланированных презентаций. При этом из правительства всегда приходили письма о том, что эту площадку нужно освободить и возобновить работу коммерческих павильонов.
«Я считаю и квалифицирую закрытие центра Covid на Moldexpo как рейдерскую атаку Минздрава и правительства на здоровье человека. Преступление со стороны государства против своих граждан», — говорил Чебан.
Как сообщало EADaily , при руководстве Аллы Немеренко в системе общественного здоровья Молдавии активно развивается коррупция. Министр своеобразно реагирует на эти факты. Так, комментируя состоявшееся на этой неделе задержание с поличным завотделением Института онкологии, она сказала, что «требовать взятки с больных не интеллигентно». Также ранее аудиторская проверка Счетной палаты выявила хищение антиковидных препаратов на сумму около 1,5 млн леев (примерно 6,2 млн рублей), которые попросту исчезли.