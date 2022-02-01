Возле села Костюжены Бричанского района обнаружили трупы четырех диких кабанов, зараженных африканской чумой свиней. Об этом 16 февраля сообщило Национальное агентство безопасности пищевых продуктов, пишет nokta.md
Как отметили в ведомстве, зараженных животных нашли рядом с животноводческим комплексом, где в конце декабря прошлого года зафиксировали вспышку африканской чумы. «Подразделение агентства в Единцах проводит расследование принимает меры, чтобы уничтожить очаг заражения», — заверили в агентстве.
Для того, чтобы не допустить распространения вируса, специалисты определили зону заражения и выявили места обитания в этой зоне диких кабанов. Животных должны изолировать от домашних свиней и проверить, есть ли у них вирус.
Напомним, что африканская чума свиней безопасна для человека, но очень быстро распространяется среди животных и наносит ущерб фермерам. Лечения против чумы нет.