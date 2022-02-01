Американская компания Virgin Galactic объявила о старте продаж билетов в космос для туристов. Минимальная цена одной путевки составит $450 тыс. Продажи открылись 16 февраля, сообщает mir24 ссылаясь на Business Insider.
В стоимость билета заложены депозитные $150 тыс. Полет продлится 90 минут. В компании обещают, что он будет включать в себя несколько минут невесомости вне кресла и захватывающие виды на Землю. Планируется продать 1000 билетов и отправить в космос их покупателей в течение 2022 года. Рейсы стартуют из Нью-Мехико. В стоимость билета входят несколько дней подготовки для будущих астронавтов, а также индивидуальное размещение с удобствами.
После анонсирования начала продаж билетов акции Virgin Galactic поднялись более чем на 10% после падения на 85% за последний год.
Напомним, владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон в июле 2021 года слетал в космос. Спустя несколько дней в космическую Одиссею отправился самый богатый человек на земле – Джеф Безос.