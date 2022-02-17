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«Шериф» уверенно обыграл португальскую «Брагу» в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы
Тираспольский ФК «Шериф» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:0 обыграл португальскую «Брагу». Встреча, напомним, проходила на главной арене спорткомплекса «Шериф».
На 43-й минуте у желто-черных отличился Себастьен Тилль, реализовавший пенальти, а на 82-й – Адама Траоре, вышедший один на один с голкипером гостей Матеусом, передает novostipmr.com.
Португальцы имели большое преимущество по владению мячом, но так и не смогли воплотить его в забитые голы.
Тем самым «Шериф» получил достаточно серьёзное преимущество перед ответным стыковым матчем, который состоится 24 февраля в Португалии.
novostipmr.com
- Вчера, 21:38
- DTV
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