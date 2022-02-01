Рано утром 17 февраля, около 4 часов, в Кицканах был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тело обнаружил случайный прохожий.
Следственно-оперативная группа прибыла на место. У забора одного из частных домов лежал труп мужчины: по всему телу ссадины, множественные травмы на лице, открытый перелом челюсти. Эксперты установили: смерть наступила около 2:00, передает пресс-центр МВД ПМР.
Оперативникам хватило несколько часов, чтобы раскрыть тяжкое преступление. В результате оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили подозреваемых - несовершеннолетних жителей села.002
Одному 17 лет, второй накануне отпраздновал 16-летие. Возвращаясь домой после дня рождения в кругу друзей, именинник и его приятель встретили прохожего.
Слово за слово, словесная перепалка, потом - драка. Житель села был жестоко избит подростками. От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте.
Подозреваемые задержаны. Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего. mvdpmr.org