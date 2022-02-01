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Двое подростков до смерти забили односельчанина

Двое подростков до смерти забили односельчанина

Рано утром 17 февраля, около 4 часов, в Кицканах был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тело обнаружил случайный прохожий.

Следственно-оперативная группа прибыла на место. У забора одного из частных домов лежал труп мужчины: по всему телу ссадины, множественные травмы на лице, открытый перелом челюсти. Эксперты установили: смерть наступила около 2:00, передает пресс-центр МВД ПМР.

Оперативникам хватило несколько часов, чтобы раскрыть тяжкое преступление. В результате оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили подозреваемых - несовершеннолетних жителей села.002

Одному 17 лет, второй накануне отпраздновал 16-летие. Возвращаясь домой после дня рождения в кругу друзей, именинник и его приятель встретили прохожего.

Слово за слово, словесная перепалка, потом - драка. Житель села был жестоко избит подростками. От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемые задержаны. Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства произошедшего.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:40
  • DTV
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