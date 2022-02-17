«Газпром» может расторгнуть контракт на поставку газа в Молдову из-за разногласий вокруг долга основного оператора газоснабжения страны — «Молдовагаза» — перед российским холдингом. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
«Существует риск, что "Газпром" не признает итоги аудита. "Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт», — сказал Спыну в эфире молдавского телеканала Jurnal TV, его слова приводит агентство «Прайм», пишет vedomosti.ru.
Он добавил, что правительство уже два месяца готовится к различным вариантам развития ситуации, чтобы решить проблему обеспечения Молдовы газом. По его словам, рассматривается возможность закупки электроэнергии в соседних странах, использование мазута и наращивание объемов выработки «зеленой энергии».
Ранее, 8 февраля, «Газпром» обвинил представителей Молдовы в том, что они в одностороннем порядке установили условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза» перед компанией. В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что представители правительства Молдовы не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», которое было назначено на 2 февраля и на котором должны были быть согласованы «подходы к проведению аудита».
Молдавская сторона сообщила, что уже определила эти условия, при этом направленные ранее предложения «Газпрома» учтены не были. «Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности», — отметили в пресс-службе газового концерна. Спыну в ответ заявил, что правительство Молдавии рассчитывает продолжить переговоры с «Газпромом» об аудите долга.
Крупнейший акционер «Молдовагаза» — «Газпром», российская компания контролирует 50% акций. Еще 35,3% принадлежит правительству Молдовы, 13,44% — Приднестровской республике. Оставшиеся 1,23% — у миноритарных акционеров.
Погашение долга и своевременная оплата текущих платежей были одними из условий, на которых «Газпром» осенью согласился продлить контракт на поставку газа в Молдову на следующие пять лет. В октябре в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей — $709 млн.
Правительство Молдовы решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. Проверка коснется как дочерних компаний предприятия, так и юрлиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. Итоговый отчет аудитора должен быть подготовлен до 30 ноября 2022 г.
Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан допустил, что правительство Молдовы может попросить об отсрочке аудита на предстоящем в марте заседании двухсторонней межправительственной комиссии из-за того, что есть риск не завершить проверку до мая, как было оговорено. vedomosti.ru