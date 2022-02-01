Цена золота на торгах биржи Comex (входит в CME Group) выросла на 1,64% и достигла $1 902,2 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. Последний раз стоимость золота находилась выше уровня $1,9 тыс. за тройскую унцию 11 июня 2021 года.
К 20:08 мск цена золота замедлила рост до 1,47% и составила $1 899,1 за тройскую унцию.
На Мосбирже среди акций золотодобывающих компаний в четверг к 20:08 мск росли бумаги "Полюса" (+2,55%) и Polymetal (+2,42%).
Комментарий аналитика "На рост стоимости золота влияет геополитическое напряжение вокруг Украины и высокий темп роста инфляции в США, - прокомментировал ТАСС старший аналитик "Атона" Андрей Лобазов. - Однако в дальнейшем росту цены на этот металл будет препятствовать ожидаемое увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью борьбы с инфляцией. В результате этого активы с фиксированной доходностью должны стать более привлекательными для инвесторов, а доллар - "укрепиться". И то, и другое обычно негативно сказывается на ценах на золото".
"Если говорить о более долгосрочном горизонте, заглядывая в 2023 год, то нельзя не обратить внимание на растущую себестоимость производства золота из-за глобальной инфляции - это может оказать поддержку цене на этот металл", - отметил эксперт.