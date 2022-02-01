Dnestr.TV

 
0

Что делать если обнаружена ошибка в сертификате о вакцинации

Что делать если обнаружена ошибка в сертификате о вакцинации

Министерство здравоохранения информирует, что в случае обнаружения гражданином технической ошибки, в ранее выданном сертификате, необходимо обратиться с письменным заявлением и копией сертификата (в котором обнаружена ошибка) на имя заведующего поликлиники по месту проведения вакцинации.

В пакете документов также должна быть копия документа, подтверждающего достоверность вносимых исправлений.

Внесение изменений допускается в случае, если допущена техническая ошибка в:

а) дате рождения;

б) дате выдачи сертификата;

в) дате выдачи паспорта;

г) фамилии (или) имени гражданина;

д) серии паспорта, на который был оформлен сертификат;

е) указании пола гражданина.

В заявлении необходимо указать ФИО, паспортные данные, суть обращения и в чем заключается ошибка.

В случае истечения срока действия паспорта, на который оформлен сертификат, или смене фамилии гражданина, допускается внесение изменений в цифровые сертификаты о вакцинации, оформленные на территории Приднестровской Молдавской Республики. Для этого необходимо предоставить копии документов, подтверждающих смену фамилии, или копию паспорта, срок которого истёк.

После внесения ответственным сотрудником Минздрава исправлений в цифровой сертификат о вакцинации против COVID-19, гражданам будет доступен сертификат с исправленными данными.

Обращаем также внимание граждан на то, что при вакцинации и оформлении сертификата (если планируется выезд за пределы республики) необходимо предоставить медработнику именно тот паспорт, с которым вы планируете пересекать границу.
minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 21:54
  • DTV
  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна