Министерство здравоохранения информирует, что в случае обнаружения гражданином технической ошибки, в ранее выданном сертификате, необходимо обратиться с письменным заявлением и копией сертификата (в котором обнаружена ошибка) на имя заведующего поликлиники по месту проведения вакцинации.
В пакете документов также должна быть копия документа, подтверждающего достоверность вносимых исправлений.
Внесение изменений допускается в случае, если допущена техническая ошибка в:
а) дате рождения;
б) дате выдачи сертификата;
в) дате выдачи паспорта;
г) фамилии (или) имени гражданина;
д) серии паспорта, на который был оформлен сертификат;
е) указании пола гражданина.
В заявлении необходимо указать ФИО, паспортные данные, суть обращения и в чем заключается ошибка.
В случае истечения срока действия паспорта, на который оформлен сертификат, или смене фамилии гражданина, допускается внесение изменений в цифровые сертификаты о вакцинации, оформленные на территории Приднестровской Молдавской Республики. Для этого необходимо предоставить копии документов, подтверждающих смену фамилии, или копию паспорта, срок которого истёк.
После внесения ответственным сотрудником Минздрава исправлений в цифровой сертификат о вакцинации против COVID-19, гражданам будет доступен сертификат с исправленными данными.
Обращаем также внимание граждан на то, что при вакцинации и оформлении сертификата (если планируется выезд за пределы республики) необходимо предоставить медработнику именно тот паспорт, с которым вы планируете пересекать границу. minzdrav.gospmr.org