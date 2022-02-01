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Оперативная информация о доходах-расходах бюджета ЕГФСС ПМР за январь 2022 год
Категория:
Новости дня
На сайте Единого Государственного Фонда Социального Страхования Приднестровья была опубликована информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь 2022 года
minsoctrud.gospmr.org
Вчера, 22:02
DTV
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