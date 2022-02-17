Бюджет Тирасполя на текущий год приняли на сессии горсовета. В этом году он бездотационный, социально ориентированный и сбалансированный по всем направлениям расходов. Собственные доходы столичного бюджета запланированы в размере 373 млн рублей. Доходы, имеющие целевое назначение, – 47 млн рублей. Запланированные субсидии из республиканского бюджета – 39 млн рублей, из которых 31 млн рублей направят на развитие дорожной отрасли, сообщает tirasadmin.org
Предельный дефицит бюджета – 12 млн рублей, источник его покрытия – формирование задолженности за потребляемые коммунальные услуги. Предельные расходы бюджета Тирасполя составят 385 млн рублей, а с учётом субсидий из республиканского бюджета – 412 млн рублей.
Глава госадминистрации столицы Олег Довгопол подчеркнул, что принятый бюджет является традиционно социально ориентированным, все усилия будут максимально направлены на своевременную выплату зарплат и все другие предусмотренные социальные платежи. Также в этом году большое внимание будет уделено благоустройству Тирасполя, включая его санитарную очистку и уборку.
«К сожалению, пока не решён до конца вопрос о дополнительном финансировании благоустройства и озеленения нашего города, но я уверен, что общими усилиями с городским Советом мы решим данный вопрос и добьёмся того, чтобы Тирасполь в этом направлении финансировался не по остаточному принципу», – подчеркнул градоначальник.
В части благоустройства в этом году планируется сделать многое. Например, плотно заняться ремонтом тротуаров и внутридворовых территорий.
«Если Верховный Совет нас поддержит, мы сможем получить дополнительно около 9 млн рублей на ремонт второстепенных и внутриквартальных дорог и проездов. Адресность этих ремонтов будут определять депутаты с учётом первостепенных нужд горожан, без чьих-либо навязанных сверху решений. Единственная просьба – не распылять эту сумму по мелочам, не тратить по чайной ложке на все избирательные участки. На каждом из них нужно выбрать приоритетные направления и сделать их капитально, чтобы деньги не уходили снова и снова на ямочные ремонты», – считает глава города.
Также в планах – завершение реконструкции бульвара Гагарина (вверх до ул. Восстания и вниз до ул. К. Либкнехта), ремонт в сквере Авиаторов Октябрьского микрорайона и Центральной городской библиотеки. Будет обновлен тротуар по ул. Юности (на участке от ТЦ «Тернополь» до сквера Авиаторов).
Если Тирасполю утвердят фактически заработанные им в прошлом году 15 млн рублей, то город направит эти деньги на ремонт объектов социокультурной сферы.
«В первую очередь это детские сады и школы, многие из которых у нас пребывают в плачевном состоянии. Предварительный список этих учреждений мы уже составили и направили в Правительство и горсовет, хотя перечень и не окончательный. В данном направлении особенно важно правильно определить приоритеты», – подчеркнул Олег Довгопол.
По программе Фонда капвложений планируется возведение современного стадиона в районе школы № 5, окончание строительства пристройки в школе № 15, а также частично средства направят на парк «Победа», сквер Авиаторов и музейный квартал Екатерининского парка.
Глава города сделал особый акцент на том, что в этом году повышенное внимание уделят работе коммунальных предприятий, в частности «Спецавтохозяйству» и «Спецзеленстрою».
«Финансирование двух этих предприятий по остаточному принципу недопустимо. Более того, с учётом постоянного повышения цен на топливо мы прекрасно понимаем, что без нормального муниципального заказа, где будут оплачены абсолютно все работы – уборка, вывоз несанкционированных свалок и многое другое – предприятия физически не выживут. Этот вопрос нужно решать в приоритетом порядке», – сказал Олег Довгопол.
Также важным глава города считает формирование фонда накопления отпускных педагогам, чтобы они смогли своевременно получить положенное им по закону денежное довольствие.
«Исходя из поступления и наличия средств в городском бюджете, конечно, придется корректировать наши программы на протяжении всего года. Но мы в любом случае сделаем всё, чтобы наш любимый Тирасполь продолжал развиваться, чтобы город выглядел как настоящая столица, чтобы он достойно отметил свой круглый юбилей», – заключил Олег Довгопол.
Напомним, в этом году городу исполнится 230 лет, круглую дату будут отмечать 14 октября.