Врач Онкологического института, задержанный за то, что требовал от пациента две тысячи евро, рискует быть помещенным под предварительный арест на 30 суток. В пятницу, 18 февраля, судьи должны рассмотреть запрос прокуроров.
По данному делу возбуждено уголовное дело за взяточничество. Врача задержали с поличным. "Передача денег прошла под контролем сотрудников НАЦ и была зафиксирована на аудио и видео устройствах", - уточнили в ведомстве сообщает sputnik.md
В случае признания вины начальнику отдела, являющемуся также общественным деятелем, грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности на срок до 15 лет.
После того, как министр здравоохранения Молдовы заявила, что Онкологический институт является рекордсменом по взяточничеству, десятки людей прокомментировали эту тему в социальных сетях, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md
Людмила Пинтилие, молдавская журналистка, уже несколько лет живущая в Румынии, говорит, что в 2009 году у нее диагностировали опухоль. Тогда она попала в Онкологический институт в Кишиневе. Там, по словам журналистки, ей сказали, что ее нужно госпитализировать и срочно прооперировать, но с одним условием, которое исходило от врачей.
«Тогда мне сказала, что им придется привлекать врачей из Института нейрохирургии. И что будет как минимум четыре-пять врачей. У меня была опухоль в области грудной клетки. И мне сказали, что придется платить каждому врачу отдельно, и платить надо в евро, потому что так принято», - рассказала женщина.
В надежде, что ее вылечат, Людмила собрала сумму, которую у нее просили. В общей сложности операция обошлась ей в более чем 2500 евро.
Людмила Пинтилие также говорит, что на протяжении всего лечения врачи толком не говорили ей, какая у нее на самом деле проблема. Только после того, как ее выписали, она узнала диагноз.
"Я отправила результаты томографии специалистам и мне пояснили, что от более старого удара у меня трещина в позвоночнике, и жидкость вытекает и окостеневает. Это была не раковая опухоль. Я в этом убеждена», - сказала женщина.
Журналист решила поделиться своей историей, после того как министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что Онкологический институт является рекордсменом по взяточничеству.
Заявление министра прозвучало после того, как правоохранительные органы арестовали заведующего рентгенологическим отделением. Его подозревают в пассивной коррупции, он требовал 2000 евро за обеспечение госпитализации пациента и ускорение начала лечения.