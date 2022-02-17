Россиянки Камилы Валиевой не будет в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, Россию в них представят Анна Щербакова и Александра Трусова, сообщает ria.ru
В четверг на Олимпиаде в женском одиночном катании россиянки Анна Щербакова (255,95 балла) и Александра Трусова (251,73) завоевали золото и серебро, третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).
Показательные выступления фигуристов на Олимпиаде в Пекине состоятся 20 февраля. От одиночниц в них также примут участие бельгийка Луна Хендрикс, японка Каори Сакамото, кореянка Ю Ён и американка Алиса Лю.
Из Пекина россиянка уезжает без медали — 4-я. И именно ее неудача стала гораздо более обсуждаемой в СМИ, чем победа Анны Щербаковой и пять четверных Александры Трусовой. Но мы надеемся, что заслуженное золото за командник еще настигнет Валиеву, пишет sport24
«Российская фигуристка заняла 4-е место в женском финале после допинговой саги на зимних Олимпийских играх».
— Валиева заняла четвертое место в соревновании, которое было охвачено скандалом вокруг ее положительного теста на допинг перед Играми.
Необузданные эмоции привели к драматичному завершению бурной недели на льду и вне его.
The Guardian:
— 15-летняя россиянка широко признана величайшей фигуристкой в истории, но, когда на кону стояла олимпийская слава, испытания и волнения прошлой недели настигли ее в течение самых длинных четырех минут и 20 секунд в ее жизни.
Первоначальные признаки не были обнадеживающими, поскольку она недокрутила свой первый элемент, четверной сальхов. Но затем, приземлившись с тройного акселя, программа Валиевой внезапно развалилась. Было двух тяжелых падений — сначала на комбинации четверной тулуп и тройной тулуп, а затем снова на другой комбинации с четверным тулупом.
Toronto Star:
— Валиева, у которой было огромное преимущество после короткой программы, была последней спортсменкой на льду стадиона, и катаясь под «Болеро» в блестящем черно-красном наряде, она началась с четверного прыжка, но затем дважды упала. Она с отвращением махнула рукой, когда ее программа закончилась.
La Presse:
— Если все ожидали еще одного спорного триумфа, то в Пекине произошло прямо противоположное. 15-летней спортсменке пришлось чрезвычайно тяжело. Она была безутешна после выступления.
El Correo:
— В разгар самого большого скандала этих Игр, когда в декабре в ходе антидопингового теста у нее был положительный результат на запрещенный препарат, россиянка Камила Валиева не поднялась на подиум в фигурном катании на льду, где доминировали ее подруги.
RTVE:
— Все внимание было сосредоточено на Валиевой, которой CAS позволил продолжать соревноваться после того, как она сдала положительную допинг-пробу перед Играми. Поток различных мнений вокруг этой ситуации нанес ей ущерб и оставил без пьедестала.
Под давлением российская фигуристка не смогла блистать на той высоте, с которой она выступала на чемпионате Европы, и как показала десять дней назад в командном турнире, как и в короткой программе, после которой стала первой.
BBC:
— Валиева совершила свой первый четверной прыжок, но затем запнулась на следующем тройном прыжке, положивший начало серии ошибок, из-за которых болельщики ахнули, не веря своим глазам.
По мере того, как ошибки нарастали и случались падения, болельщики подбадривала ее и аплодировала тем движениям, которые она выполняла.
В конце она всплеснула руками, прежде чем покинуть лед в слезах — во второй раз на этой неделе, также расплакавшись после короткой программы, о чем свидетельствовало напряжение последних дней.
Когда она покинула лед, болельщики, размахивающие российским флагом, встали и скандировали «Молодец!» по-русски.