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Фигуристку Валиеву не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде в Пекине

Фигуристку Валиеву не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде в Пекине

Россиянки Камилы Валиевой не будет в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, Россию в них представят Анна Щербакова и Александра Трусова, сообщает ria.ru

В четверг на Олимпиаде в женском одиночном катании россиянки Анна Щербакова (255,95 балла) и Александра Трусова (251,73) завоевали золото и серебро, третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09).

Показательные выступления фигуристов на Олимпиаде в Пекине состоятся 20 февраля. От одиночниц в них также примут участие бельгийка Луна Хендрикс, японка Каори Сакамото, кореянка Ю Ён и американка Алиса Лю.

Из Пекина россиянка уезжает без медали — 4-я. И именно ее неудача стала гораздо более обсуждаемой в СМИ, чем победа Анны Щербаковой и пять четверных Александры Трусовой. Но мы надеемся, что заслуженное золото за командник еще настигнет Валиеву, пишет sport24

Фигуристку Валиеву не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде в Пекине

Фигуристку Валиеву не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде в Пекине

«Она возвращается домой ни с чем». Что пишут иностранные СМИ о неудаче Валиевой на Олимпиаде

NBC News:

«Российская фигуристка заняла 4-е место в женском финале после допинговой саги на зимних Олимпийских играх».

— Валиева заняла четвертое место в соревновании, которое было охвачено скандалом вокруг ее положительного теста на допинг перед Играми.

Необузданные эмоции привели к драматичному завершению бурной недели на льду и вне его.

The Guardian:

— 15-летняя россиянка широко признана величайшей фигуристкой в истории, но, когда на кону стояла олимпийская слава, испытания и волнения прошлой недели настигли ее в течение самых длинных четырех минут и 20 секунд в ее жизни.

Первоначальные признаки не были обнадеживающими, поскольку она недокрутила свой первый элемент, четверной сальхов. Но затем, приземлившись с тройного акселя, программа Валиевой внезапно развалилась. Было двух тяжелых падений — сначала на комбинации четверной тулуп и тройной тулуп, а затем снова на другой комбинации с четверным тулупом.


Toronto Star:

— Валиева, у которой было огромное преимущество после короткой программы, была последней спортсменкой на льду стадиона, и катаясь под «Болеро» в блестящем черно-красном наряде, она началась с четверного прыжка, но затем дважды упала. Она с отвращением махнула рукой, когда ее программа закончилась.

La Presse:

— Если все ожидали еще одного спорного триумфа, то в Пекине произошло прямо противоположное. 15-летней спортсменке пришлось чрезвычайно тяжело. Она была безутешна после выступления.

El Correo:

— В разгар самого большого скандала этих Игр, когда в декабре в ходе антидопингового теста у нее был положительный результат на запрещенный препарат, россиянка Камила Валиева не поднялась на подиум в фигурном катании на льду, где доминировали ее подруги.


RTVE:

— Все внимание было сосредоточено на Валиевой, которой CAS позволил продолжать соревноваться после того, как она сдала положительную допинг-пробу перед Играми. Поток различных мнений вокруг этой ситуации нанес ей ущерб и оставил без пьедестала.

Под давлением российская фигуристка не смогла блистать на той высоте, с которой она выступала на чемпионате Европы, и как показала десять дней назад в командном турнире, как и в короткой программе, после которой стала первой.

BBC:

— Валиева совершила свой первый четверной прыжок, но затем запнулась на следующем тройном прыжке, положивший начало серии ошибок, из-за которых болельщики ахнули, не веря своим глазам.

По мере того, как ошибки нарастали и случались падения, болельщики подбадривала ее и аплодировала тем движениям, которые она выполняла.

В конце она всплеснула руками, прежде чем покинуть лед в слезах — во второй раз на этой неделе, также расплакавшись после короткой программы, о чем свидетельствовало напряжение последних дней.

Когда она покинула лед, болельщики, размахивающие российским флагом, встали и скандировали «Молодец!» по-русски.
  • Сегодня, 10:32
  • DTV
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