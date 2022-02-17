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Великобритания показала, как президент Путин «нападет на Украину»

Великобритания показала, как президент Путин «нападет на Украину»

Министерство обороны Великобритании подготовило и опубликовало карту «направлений вторжения» России на Украину. Схема под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» появилась в официальном Twitter-аккаунте ведомства 17 февраля, сообщает eadaily.com

Согласно версии британских военных, первая фаза сухопутного наступления включает направления с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма — вдоль азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фраза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — заявили в министерстве.
К слову, очередную «точную» дату нападения Лондон не назвал. Видимо, еще не придумал.

Россия постоянно опровергает слухи о готовящемся «вторжении на Украину», называя их «беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности». По этому поводу президент Владимир Путин даже пошутил, попросив узнать, «не публикуется ли точное время в часах».

К этому призыву британский таблоид The Sun отнесся всерьез и 15 февраля опубликовал материал о том, что «российское нападение» состоится 16 февраля в 3 часа по местному времени (4.00 мск). Поскольку анонсированная война в назначенное время так и не началась, утром 16 февраля издание отредактировало свою статью, заменив в заголовке дату и время «вторжения» на слова «в любое время».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс обязана извиниться за распространение лживых высказываний о России.
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  • Сегодня, 12:10
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