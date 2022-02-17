Министерство обороны Великобритании подготовило и опубликовало карту «направлений вторжения» России на Украину. Схема под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» появилась в официальном Twitter-аккаунте ведомства 17 февраля, сообщает eadaily.com
Согласно версии британских военных, первая фаза сухопутного наступления включает направления с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма — вдоль азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фраза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.
«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — заявили в министерстве. К слову, очередную «точную» дату нападения Лондон не назвал. Видимо, еще не придумал.
Россия постоянно опровергает слухи о готовящемся «вторжении на Украину», называя их «беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности». По этому поводу президент Владимир Путин даже пошутил, попросив узнать, «не публикуется ли точное время в часах».
К этому призыву британский таблоид The Sun отнесся всерьез и 15 февраля опубликовал материал о том, что «российское нападение» состоится 16 февраля в 3 часа по местному времени (4.00 мск). Поскольку анонсированная война в назначенное время так и не началась, утром 16 февраля издание отредактировало свою статью, заменив в заголовке дату и время «вторжения» на слова «в любое время».
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс обязана извиниться за распространение лживых высказываний о России. источник