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Часть карантинных ограничений отменяются

Часть карантинных ограничений отменяются

Президент ПМР провел промежуточное совещание с членами Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вируса. Обсуждали санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Опираясь на статистические данные, подтверждающие постепенное снижение заболеваемости, и мнение специалистов, в том числе главного санитарного врача и министра здравоохранения, приняли решение снять часть введенных для сдерживания темпов распространения вируса карантинных ограничений, сообщает пресс-служба Президента ПМР

С понедельника, 21 февраля, при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований работу возобновят все учреждения дополнительного образования и спорта (в том числе бассейны, тренажерные залы и фитнес-клубы), театр и кинотеатры республики, а также приостановившие с 31 января деятельность хозяйствующие субъекты, за исключением ночных и караоке-клубов.

Заведения общественного питания возвращаются к работе в стандартном режиме, но с четким соблюдением карантинных требований – дезинфекция, масочный режим, дистанцирование. Аналогичны условия проведения развлекательно-досуговых и иных массовых мероприятий.

В образовательной сфере изменений нет. Учеба школьников продолжается в дистанционном режиме. Подготовительные курсы для будущих первоклассников (так называемые школы-малышки) пока закрыты.

Оперштаб постоянно мониторит ситуацию, реагируя на ее изменения. Новые решения будут приниматься исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Очередное расширенное заседание при Президенте состоится по графику – в понедельник.
  • Сегодня, 12:52
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