Глава Правительства ПМР призвал профильное министерство обратить внимание на доступ граждан к дорогостоящим видам медицинских услуг, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Такие проблемы не раз поднимали приднестровцы в своих обращениях к Правительству. Так, остаются актуальными сообщения от инвалидов по зрению о необходимости и возможности проведения дорогостоящих операций за счет государства, которые на сегодняшний день проводятся только в частных клиниках.
В частности, инвалид 2 группы по зрению в своем обращении попросил у государства помощи в проведении сложной операции. Ее могут провести только в частном офтальмологическом центре. Стоимость процедуры - более 28 тысяч рублей. Эта сумма для инвалида является непосильной. Глава Правительства предлагает рассмотреть возможность оказания подобных медуслуг данной категории граждан за счет государства.
«К нам много вопросов по этому поводу. Мы тратим деньги зачастую на такие мероприятия, которые на фоне этого всего могли бы и подождать. Уверяю вас, это несправедливо. Более того, мы с вами углубились сейчас в такие понятия, как программа государственных гарантий, и в большинстве стран мира это покрывается либо полисами ОМС, либо это покрывается за счет общих налогов, которые платятся в бюджет. То, что происходит сейчас, это грубое попирание принципа солидарности при оплате медицинских услуг и грубое попирание прав граждан на доступ к медицинской помощи», - обозначил Александр Мартынов.
Также речь шла об оказании стоматологических услуг, в частности, зубопротезировании льготных категорий граждан за счет государства.
«На сегодняшний день на зубопротезирование бесплатное имеют право практически все льготные категории граждан, начиная от ветеранов Великой Отечественной войны о участников боевых действий, участвующих в защите Приднестровья. Инвалиды всех групп – 1,2 группа также имеют право на зубопротезирование льготное», - отметила глава Минздрава Кристина Албул.
Тем не менее, сегодня получить бесплатную стоматологическую помощь могут далеко не все. Глава Правительства поручил профильному ведомству в рамках рабочей группы по реформированию финансирования системы здравоохранения выработать единый механизм доступа всех граждан нашей республики к стоматологической помощи по мере необходимости. Конкретные предложения по данному вопросу Минздрав представит к 1 мая.
В рамках рассмотрения обращений приднестровцев в части сферы здравоохранения, Глава Правительства призвал профильное ведомство наладить обратную связь с нашими гражданами в части их жалоб и предложений по оказанию медицинской помощи. Так, предлагается разработать специальные анкеты-опросники, которые пациенты смогут заполнять при выписке во всех лечебных учреждениях.
«Я Вас прошу отнестись к этому очень внимательно, придумать для этого опечатанные ящики, вскрыть которые может только сотрудник Минздрава, и вот эту обратную связь с нашими гражданами необходимо наладить в кратчайшее время», - акцентировал внимание Минздрава Александр Мартынов. Также анкетирование можно будет пройти онлайн, на сайте ведомства.