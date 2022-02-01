В Госслужбе по спорту состоялась расширенная коллегия по результатам работы за 2021 год. Заседание прошло в режиме видеоконференции. С основным докладом выступил руководитель госслужбы Вячеслав Соколенко. С полным вариантом документа можно ознакомиться на сайте ведомства.
Начальник госслужбы отметил, что в республике реализацию приоритетных направлений в сфере физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений обеспечивает 47 учреждений спортивной направленности. При этом в материально-техническую базу входит 291 спортивное сооружение, в том числе 7 стадионов, 189 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 85 плоскостных спортивных сооружений, 7 гребных баз, сообщает novostipmr.com
Новые спортивные организации
В прошлом году аккредитованы и получили республиканский статус еще две общественные организации: Федерация волейбола Приднестровья «Искра», а также Федерация спортивного танца Приднестровья.
Общая численность занимающихся в спортивных школах в 2021 году составила 11 138 учащихся (в 2020-м – 10 974, в 2019-м - 10 900 человек). По отдельным видам спорта (баскетбол, волейбол, дзюдо, шашки) наблюдается рост числа занимающихся. Сократилось число спортсменов в секциях плавания, легкой атлетики и шахмат, сообщает пресс-служба ведомства.
По инициативе Президента ПМР Госслужба по спорту учредила Республиканскую СДЮШОР футбола. Также создано республиканское методическое объединение по футболу. Кроме того, разработана Программа развития женского футбола. На совещании отмечалось, что популярность футбола увеличилась за счет ежегодного президентского турнира «Кожаный мяч», а также победы футбольного клуба «Шериф» на международной арене.
В Бендерах провели реорганизацию семи муниципальных спортивных школ в единый спортивный центр - МОУ ДО «СЦ СДЮШОР». Этот пилотный проект позволил объединить имеющиеся ресурсы для эффективного достижения поставленных задач госадминистрацией Бендер. Вопросы, возникшие в процессе, рассматриваются Межведомственной комиссией, созданной Правительством ПМР.
В прошедшем году 35 человек получили звание мастера спорта ПМР, 6 - мастера спорта международного класса и 1 - заслуженного мастера спорта ПМР.
Спортивные проекты и участие в Олимпиаде
В 2021 году госслужба провела ряд спортивных проектов: республиканские акции «Мы за здоровый образ жизни» и «Будь здоров».
Основным и долгожданным спортивным событием всего мирового сообщества стали Олимпийские игры в Токио. В столице Японии приняли участие и приднестровские спортсмены. Владислав Чеботарь выступал в составе сборной России в соревнованиях по гребле на байдарке и каноэ, Виктор Скворцов в составе сборной Объединенных Арабских Эмиратов в состязаниях по дзюдо, а в составе сборной Молдавии соревновались Татьяна Салкуцан (плавание) и Лилия Фиськович (легкая атлетика).
Также Кирилл Шамшурин и Владислав Чеботарь в каноэ-двойке стали чемпионами мира и, кроме этого, завоевали еще по одной бронзовой медали на чемпионате мира по гребле в Копенгагене. Владислав Чеботарь, Кирилл Шамшурин и Александр Дьяченко завоевали награды на чемпионате Европы по гребле. Медали на крупных международных соревнованиях завоевали боксеры, кикбоксеры, легкоатлеты, представители настольного тенниса Приднестровья.
Ремонт объектов по программе ФКВ
В рамках программы Фонда капитальных вложений в 2021 году было построено здание и раздевалки сельского стадиона в селе Чобручи. Завершилось строительство спортивной площадки и мини-футбольного поля в Григориополе. Проведены капремонт спорткомплекса «Юбилейный» в Рыбнице и реконструкция стадиона, расположенного на прилегающей территории к тираспольской школе № 18. В Бендерах реконструировали помещение для создания центра спортивной подготовки. В Дубоссарах отремонтировали кровлю спортивного зала детско-юношеской спортивной школы № 2, в Григориополе починили крышу спортивного комплекса.
Основные направления деятельности в 2022 году
Общая задача спортивного ведомства неизменна - это продолжение совершенствования законодательства в сфере физической культуры и спорта ПМР. Также в планы Государственной службы по спорту ПМР входит дальнейшая поэтапная реализация Концепции развития и популяризации физической культуры и спорта в республике. Обеспечение эффективного взаимодействия с территориальными управлениями по физической культуре и спорту. Повышение уровня кадрового потенциала сферы спорта и эффективности использования спортивной инфраструктуры. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом сотрудников органов государственной власти. Повышение конкурентоспособности приднестровских спортсменов на международной арене, расширение социального партнерства со странами СНГ.
В ходе дискуссии с замминистра обороны ПМР Александром Дониковым Вячеслав Соколенко обсудил вопросы выступлений и тренировок волейбольного клуба СКА на площадке СДЮШОР № 2 Бендер.
С представителем Правительства ПМР Алексеем Цурканом был продолжен разговор о возможном включении в программу господдержки в приобретении жилья тренеров-преподавателей республики.
Директор РСДЮШОР настольного тенниса города Дубоссары Валерий Гросул отметил, что предыдущий год был беспрецедентным для его учебного заведения в плане улучшения инфраструктуры и международных побед.
Глава столичного управления по спорту Андрей Баданов подчеркнул, что тираспольские спортшколы ожидают существенных подвижек в деле повышения привлекательности работы тренеров-преподавателей.
Замначальника отдела по образованию, историко-культурному наследию, молодёжной политике и спорту Управления Администрации Президента ПМР по внутренней и внешней политике Николай Мыцыков завершил заседание общей положительной оценкой работы Госслужбы по спорту за предшествующие пять лет и нацелил на коллегиальное решение имеющихся вопросов в спортивной сфере.