Земля бывшего Республиканского стадиона официально станет собственностью посольства США, которое планирует построить на ней новую штаб-квартиру.
Агентство публичной собственности начало процедуру продажи бывшего стадиона. Таким образом, земля будет передана из государственной в частную собственность, передает nokta.md со ссылкой на tv8.md
Правительство Республики Молдова и США заключат «Меморандум о взаимопонимании», в котором будут определены условия передачи земли. Так, Агентство публичной собственности должно определить стоимость земельного участка, находящегося в государственной собственности, и создать рабочую группу для её утверждения.
В то же время, согласно документу, США запросят, а правительство Республики Молдова приложит все усилия для содействия в получении письменного разрешения от мэрии мун. Кишинев и других соответствующих органов власти в течение 12 месяцев после подписания Меморандума. США могут финансировать и строить подъездные дороги и соответствующие полосы для разворота вдоль всех четырех границ участка и поддерживать двустороннее движение с участка на эти четыре улицы.
США обязуются обновить и отремонтировать ворота, имеющие историческую ценность, вход и связанные с ним помещения.
Кроме того, США выделит часть земельного участка под общедоступные парковочные места, проект которых будет разработан в сотрудничестве с правительством РМ и местными специалистами по проектированию.
США и правительство Республики Молдова также согласуют название парка на этой территории, которое будет представлять отношения между странами или общую цель, или другое подходящее название, с которым обе стороны будут согласны.
Наконец, Соединенные Штаты получат право использовать часть паркового пространства для художественных выставок, мероприятий или других культурных мероприятий.
Ранее издание newsmaker.md сообщало что, посольство США уточнило, что в строительство нового здания на территории Республиканского стадиона собирались инвестировать $250 млн и тем самым создать «сотни рабочих мест» и «оживить экономику Кишинева».
В июле 2019 года активисты и жители столицы потребовали, чтобы власти обнародовали все условия продажи участка Республиканского стадиона и имена тех, кто принимал это решение. Также они предложили провести консультативный референдум о передаче территории Республиканского стадиона для строительства посольства США.
Республиканский стадион был многоцелевым стадионом, который открылся в 1952 году. Но в 2006 году он был закрыт, а год спустя, по указанию бывшего премьер-министра Василе Тарлева, снесен. Тогда Тарлев пообещал, что на его месте будет построена современная арена на 20 000 мест, огромная парковка и гостиница. Восстановительные работы так и не начались.
В 2018 году, когда у власти находились демократы, парламент принял решение передать участок площадью 5 га посольству США для строительства новой штаб-квартиры.
3 декабря 2020 года неофициальная коалиция ПСРМ — «Шор» в парламенте аннулировала закон, согласно которому земля, где находился бывший Республиканский стадион, должна была быть продана посольству США. На этом месте Илан Шор собирался построить MoldovaLand и BasarabiaLand — дворец спорта и парк развлечений.
Это решение парламента уже в новом созыве депутаты PAS оспорили в Конституционном суде, который в июле 2021 года признал неконституционным решение парламента, которым был отменен Закон о передаче Республиканского стадиона в собственность Правительству США для создания нового комплекса посольства. источник