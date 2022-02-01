Лозунг протяженностью в 128 км появился в небе Молдовы за 40 км от границы с Украиной. За процессом наблюдали десятки тысяч людей.
В Молдове пассажирский самолет Airbus A321 траекторией своего полета написал в небе у границы Украины слово "Relax". Соответствующий скриншот опубликовал вечером в четверг, 17 февраля, сервис Flightradar в Twitter-аккаунте, сообщает korrespondent.net
Согласно информации, 17 февраля, пилот авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева на 1 час и 40 минут, чтобы траекторией полета воздушного судна нарисовать в небе слово "relax", после чего вернулся в аэропорт. Лозунг шириной в 80 миль (128 км) появился в 25 милях (40 км) от границы с Украиной.
За полетом самолета наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса. В процессе написания в соцсети публиковались скриншоты частично написанного слова, а пользователи комментировали процесс. Когда послание было окончено, сервис опубликовал финальный скриншот, сопроводив его комментарием "Теперь мы расслабились".
Допускалось, что пилот решил сделать такое из-за угрозы возможного вторжения РФ в Украину и растущего напряжения в Европе в связи с этим.
В свою очередь, PR-менеджер компании Air Moldova Яна Зиду подтвердила, что пилот сделал надпись не случайно, уточнив, что все подробности раскроет сегодня.
Сегодня noi.md сообщает, что Молдова сказала всему миру «Relax» и что 17 февраля на сайте flightradar24 более 60000 пользователей одновременно наблюдали за тем, как самолет над Молдовой выписывает слово RELAX.
Это событие произошло во время презентации молдавской радиостанции RADIO RELAX. «Расслабьтесь! Relax!
Учитывая довольно напряженную ситуацию в мире, нам в голову пришла идея воспользоваться уникальным случаем и отправить сообщение, которое смогли бы прочитать люди всей планеты!», - прокомментировал событие Дан Лозован генеральный директор Radio Relax в Молдове.
«Идея радиостанции Radio Relax отправить всему миру сообщение показалась мне удивительной. Это был интересный вызов! По правде говоря, до последнего мы с командой не верили, что это осуществимо. Все получилось! Планета увидела RELAX! Огромное спасибо всей команде, которая разрабатывала маршрут», - поделился впечатлениями капитан корабля рейса 9URELAX Игорь Череушенко.
Сообщение молдавской радиостанции было замечено не только пользователями сайта flightradar24, но и популярными международными СМИ, такими как independent.co.uk, vice.com, esquare Russia, lenta.ru, libertatea.ro, nydailynews.com и многими другими сайтами мира.