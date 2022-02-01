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В Тирасполе прошла встреча представителей по политическим вопросам

В Тирасполе прошла встреча представителей по политическим вопросам

В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе в присутствии представителей посредников и наблюдателей состоялась встреча в формате «1+1» Виталия Игнатьева и Олега Серебряна.

В рамках заседания представители по политическим вопросам обсудили приоритетные конфликтные темы, составляющие актуальное пространство молдо-приднестровского диалога. В частности, была затронута проблематика необоснованного задержания грузов, в том числе заготовок номерных знаков приднестровского образца и радиостанций, а также вопрос доставки специфических препаратов для нужд онкобольных в Приднестровье, сообщается на сайте МИД ПМР.

Приднестровской стороной было подчеркнуто, что решение данных вопросов в полной мере относится к мандату политических представителей и сфере, регулируемой взаимными соглашениями сторон. В этом контексте были четко процитированы существующие договоренности переговорного процесса, гарантирующие использование приднестровских номерных знаков и приднестровской символики в целом, что подтверждает недопустимость нынешних ограничительных мер РМ. Относительно импорта в ПМР радиостанций и медикаментов было обращено внимание на необходимость скорейшего решения указанных проблемных аспектов с целью недопущения дополнительных гуманитарных трудностей для жителей ПМР.

В развитие дискуссии была обсуждена проблематика функционирования Пунктов регистрации транспортных средств, включая возможность регистрации в них приднестровских реанимобилей после возобновления работы ПРТС. Были намечены заседания ряда профильных экспертных (рабочих) групп, а также предварительно согласовано проведение очередной встречи в формате «1+1» в конце следующей недели в Кишиневе. Кроме того, Виталий Игнатьев подтвердил готовность приднестровской стороны к ритмичной работе в рамках формата «5+2».
mid.gospmr.org
  • Сегодня, 07:54
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