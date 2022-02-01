С 24 по 26 февраля Молдова и Украина на трое суток отключатся от энергосистем соседних стран для проверки работы в изолированном режиме. Это необходимо для того, чтобы в следующем году завершить полную синхронизацию с европейскими энергосистемами.
Об этом 18 февраля сообщает newsmaker.md ссылаясь на logos.press.md. Информацию подтвердил NM министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Взаимосвязанные и взаимодополняемые национальные энергосистемы Украины и Молдовы отключат на три дня от сопредельных систем соседних государств — России, Беларуси, Румынии, Венгрии и Словакии. Тем самым Киев и Кишинев намерены провести техническое испытание режима полной изоляции и проверить возможности энергетического самообеспечения. Это необходимо для того, чтобы в следующем году завершить полную синхронизацию с энергосистемами Западной Европы.
Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну подтвердил, что изоляция запланирована на указанные даты, но «большую часть работы проделает украинская сторона».
В свою очередь госсекретарь министерства инфраструктуры Константин Боросан рассказал, что в 2017 году Молдова и Украина подписали меморандум с ENTSO-E, который предполагает синхронное подключение наших энергосистем с европейскими.
«Так как сегодня эти системы не совместимы и не работают параллельно, нам необходимо проводить эти тесты, которые дадут возможность дальнейшего взаимоподключения. С 24 по 26 февраля энергосеть Украины отключится от российских и белорусских сетей. В этот период молдавская и украинская электросети будут работать синхронно, как единая система, изолированная от европейской сети и сетей других стран. Все это делается для того, чтобы система могла реагировать на рост или спад потребления электроэнергии», — сказал Боросан.
По его словам, при проведении подобных тестов не должны возникнуть никакие риски, так как это запланированные процедуры, скоординированные с операторами систем соседних стран. newsmaker.md