Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.
"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации", - сказал Пушилин в субботу в своем видеообращении.
Чуть позже стало известно, что аналогичный указ подписал и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. В ЛНР запретили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.
Из указа, который опубликован на сайте главы ДНР, следует, что мобилизация пройдет на всей территории ДНР. Кроме того, Пушилин предписал правительству республики перевести ее экономику на работу в условиях военного времени, передает ТАСС.
Народный совет ДНР утвердил проведение всеобщей мобилизации на всей территории республики. Как передает корреспондент ТАСС из зала заседания, документ представила председатель комитета Народного совета по этике, регламенту и организации работы Народного совета ДНР Наталья Пшеничная.
"В связи с непосредственной угрозой агрессии против ДНР со стороны ВСУ постановляю объявить и провести мобилизацию на всей территории республики, осуществить призыв граждан, пребывающих в запасе. Правительству ДНР обеспечить финансирование мероприятий по мобилизации", - сказала Пшеничная.
За документ единогласно проголосовали 88 депутатов, присутствовавших на заседании.
В соответствии с документом, пройдет призыв граждан, пребывающих в запасе, и осуществлена поставка техники для обеспечения нужд Народной милиции ДНР. Правительству ДНР поручено организовать перевод экономики на работу в условиях военного времени.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Информация о погибших не поступала, ранен один мирный житель, обстрелами поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Украинские подразделения в ночь на субботу обстреляли более десяти населенных пунктов в республиках Донбасса.