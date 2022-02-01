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Наблюдатели ОБСЕ массово уходят в отпуск - СМИ

Наблюдатели ОБСЕ массово уходят в отпуск - СМИ

Внеочередные отпуска, по данным СМИ, взяли более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских.

В связи с военно-политической ситуацией в Украине наблюдателям ОБСЕ разрешили брать внеочередные отпуска. Соответствующее письмо среди работников СММ было распространено 13 февраля, пишет korrespondent.net ссылаясь на Радио Свобода.

По их данным, более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью.

Отмечается, что почти все иностранные международные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предостережения на эвакуацию.

Таким образом, фактически ядром СММ ОБСЕ в Украине сейчас стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ.

В СММ не опровергли и не подтвердили эту информацию. В то же время сослались на сообщение для прессы от 13 февраля, в котором говорится о том, что отдельные государства-участники ОБСЕ решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней.

Как сообщалось, Украина обратилась к Германии и Франции с просьбой усилить миссию ОБСЕ из-за ухудшения ситуации на Донбассе.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:25
  • DTV
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