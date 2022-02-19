Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что Румыния и Украина изменили правила въезда в страну.
Что нужно для въезда в Румынию
В Румынии внесены новые изменения в заполнение цифровой формы для въезда в страну. Жители Молдовы должны заполнить форму максимум за 72 часа до въезда в Румынию по сравнению с 24 часами, которые были установлены ранее. Минимальный порог штрафа был снижен с 2000 до 500 леев. В то же время были установлены некоторые категории лиц, освобожденные от заполнения PLF (цифровая въездная форма в Румынии).
По данным МИДЕИ, карантин продолжительностью пять дней установлен для лиц, прибывающих в Румынию, за следующими исключениями:
обладатели цифрового сертификата ЕС на COVID-19;
в случае физических лиц, органы которых не выдают цифровые сертификаты ЕС —документы, совместимые с этими сертификатами:
сертификат о вакцинации на бумаге или в электронном формате, со дня заполнения которого прошло не больше 10 дней;
справка о выздоровлении от COVID-19 в течение последних 180 дней до въезда в страну или отрицательный результат теста ОТ-ПЦР на COVID-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа до посадки (для путешествующих общественным транспортом) или въезда на территорию страны (для те, кто путешествует самостоятельно).
Что нужно для въезда на Украину
Граждане Республики Молдова могут въезжать на Украину, предъявив в пункте пропуска через государственную границу полис медицинского страхования, покрывающий расходы на лечение от COVID-19 и/или расходы на соблюдение карантина, выданный страховой компанией Украины или иностранной страховой компании, имеющей представительство на Украине.
Кроме того, понадобится один из следующих документов:
сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных к применению в чрезвычайных ситуациях;
сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 одной, двумя и более дозами;
справка о выздоровлении от COVID-19;
отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген коронавируса SARS-CoV-2, который проведен не позднее, чем за 72 часа до въезда. При этом граждане Республики Молдова при въезде на территорию Украины (кроме имеющих медицинские справки, подтверждающие получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19) будут обязаны установить на свой мобильный телефон приложение Украинской электронной службы "Вдома" и самоизолироваться сроком на 10 суток, начиная с 72 часов после пересечения границы. sputnik.md