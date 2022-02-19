Президент Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра. После доклада руководства Минобороны российский лидер скомандовал: "Приступайте".
Как следует из сообщения на сайте Кремля, ВКС запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов — крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Циркон". На полигоне Капустин Яр произвели пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", а с Плесецка — межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования, которые поразили цели на полигонах Пембой и Кура, а атомная подлодка "Карелия" — баллистическую ракету "Синева".
Как заявляли в Минобороны, эти маневры носят плановый характер. В них принимают участия силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Учения проводятся для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, пояснили в оборонном ведомстве. Сейчас в России продолжаются масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, на территории Белоруссии проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость — 2022". ria.ru