Dnestr.TV

 
0

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

Президент Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра. После доклада руководства Минобороны российский лидер скомандовал: "Приступайте".

Как следует из сообщения на сайте Кремля, ВКС запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов — крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Циркон". На полигоне Капустин Яр произвели пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", а с Плесецка — межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования, которые поразили цели на полигонах Пембой и Кура, а атомная подлодка "Карелия" — баллистическую ракету "Синева".

Как заявляли в Минобороны, эти маневры носят плановый характер. В них принимают участия силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Учения проводятся для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, пояснили в оборонном ведомстве.
Сейчас в России продолжаются масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Кроме того, на территории Белоруссии проходят совместные российско-белорусское учения "Союзная решимость — 2022".
ria.ru
  • Сегодня, 20:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье
  • В Бендерах новый замглавы по соцвопросам
  • В Молдове сократили продолжительность карантина и ввели ...
  • Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла ...
  • Евгений Аврамов выпустил новый клип "Пелиница Мя"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье
  • В Бендерах новый замглавы по соцвопросам
  • В Молдове сократили продолжительность карантина и ввели ...
  • Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла ...
  • Евгений Аврамов выпустил новый клип "Пелиница Мя"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна