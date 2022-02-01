Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь »(организация включена Минюстом в список иноагентов) назвал оскорбительными заявления российских властей о геноциде на территории Украины.
«Идея о — цитирую — «геноциде» абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит. Откуда мы это знаем? Оттуда, что по крайней мере на украинской стороне той разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ. Они проверяют, что там происходит, а чего не происходит», — сказал госсекретарь.
По его словам, Россия ведет себя очень нелогично и активно занимается «фабрикацией провокаций», которые использует для «оправдания военного вмешательства» как в Донбасс, так и на Украину.
«Идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран. А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любом момент за последние 8 лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 000 российских военных, тоже противоречит любой логике», — подытожил Блинкен.
Канцлер Германии Олаф Шольц находит «смешным» утверждение российской стороны о геноциде русского населения, который осуществляет на Донбассе бандеровский режим Киева.
Такое мнение он высказал 19 февраля в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции. Решив поиронизировать на данную тему, глава ФРГ пустился в рассуждения о том, что ведет с президентом РФ Владимиром Путиным «историческую дискуссию о том, что такое геноцид».
Путин на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее на Донбассе геноцидом. Тогда канцлер почему-то никак не отреагировал, а сегодня разразился сарказмом.
«Аргумент, что в Донбассе происходит геноцид, надо ясно сказать, смешной», — сказал Олаф Шольц. Все же кажется странным, что столь опытный политик не понимает, как выглядит его зубоскальство на фоне костей убитых мирных граждан, которые сейчас выкапывают на Донбассе.
Таким образом, уже заранее демонстрируется безоговорочная поддержка любых жутких деяний, которые умеют и любят вытворять украинские «патриоты» из ОУН-УПА (организация запрещена в РФ) и дивизии СС «Галичина».
Между тем, на фоне угрозы украинского наступления на Донбассе, население ЛНР и ДНР продолжает покидать свои дома и отправляться в Россию, не желая множить число «смешных» жертв украинских «освободителей».
Тем временем, МИД России в ближайшее время направит Германии данные о массовых захоронениях в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Так она отреагировала на слова Олафа Шольца, который заявил, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию о термине "геноцид".
В своем Телеграм-канале Захарова отметила, что в открытом доступе эти материалы публиковать нельзя. По ее словам, любая платформа их заблокирует как "недопустимый контент". При этом эти же данные уже отправили в Вашингтон.
Захарова утверждает, что эти фото не смогут смотреть даже те, "кто видел всё". Также по дипломатическим каналам готовится депеша в адрес канцлера. Она призвала изучить данные, которые есть в публичном пространстве.