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Через 71 год в Молдову прилетел первый черный гриф

Через 71 год в Молдову прилетел первый черный гриф

13 февраля Молдову посетил очень редкий гость – черный гриф (Aegypius monachus), об этом сообщило Общество по защите птиц и природы.

Это птица из Испании, которую в прошлом году перевезли в Болгарию в рамках программы реинтродукции. Молодой гриф получил имя Джуранли и был оснащен спутниковым передатчиком.

Джуранли прилетел в Республику Молдова 13 февраля 2022 г, недалеко от местности Этулия Ноуэ. После ночи, проведенной в Кагульском районе, птица полетела на север страны, остановившись в Теленештском районе. Птица находилась на ферме и ждала пока утренний воздух прогреется, чтобы полететь. Время от времени его посещали местные и любопытные вороны.

Сообщается, что молодые грифы и орлы часто летают из местности в другую, пока не достигнут зрелости, и могут преодолевать внушительные расстояния. Всего за несколько месяцев после того, как Джуранли выпустили, он пролетел тысячи километров по Болгарии, Турции и Греции. Вернувшись в Болгарию, гриф отправился в Румынию, где провел большую часть зимы. В середине февраля он решил навестить Молдову.

Этот вид считается вымершим в Республике Молдова. В начале 1900-х годов в районе Корнешт гнездилось несколько пар черных грифов, которые исчезли из-за человеческого фактора и вырубки старых деревьев. Последняя особь черного грифа в Республике Молдова была замечена в июле 1951 г., когда ее подстрелили недалеко от Унген. Прилет Джуранли 15.02.2022 состоялся через 71 год после последнего официального и задокументированного наблюдения.

locals.md
фото: Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii
  • Сегодня, 20:27
  • DTV
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