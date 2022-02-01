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Байден созывает Совет нацбезопасности из-за Украины

Байден созывает Совет нацбезопасности из-за Украины

Команда президента США по нацбезопасности подтвердила Джо Байдену, что Россия «может начать нападение на Украину в любой момент». Глава государства сегодня, 20 февраля, соберет заседание Совета национальной безопасности Белого дома.

«Президент Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий»,— говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, пишет kommersant.ru.

Господина Байдена проинформировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности — она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с лидерами стран Балтии, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими.

Джо Байден 19 февраля заявил, что Россия готовится к вторжению на Украину, в том числе в Киев. По его данным, это может произойти в ближайшую неделю. Россия ранее отрицала планы нападения. Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия встанет на защиту своих граждан из ДНР и ЛНР, если возникнет угроза их жизни.
kommersant.ru
  • Сегодня, 07:44
  • DTV
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