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Украина получит от ЕС оборудование для экстренной медицины

Украина получит от ЕС оборудование для экстренной медицины

Комиссар по кризисному регулированию Еврокомиссии Янез Ленарчич заявил, что оборудование для экстренной медицины уже в пути.

Европейский союз передаст Украине помощь и оборудование для экстренной медицины из-за угрозы вторжения России. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что ЕС полностью солидарен с украинским народом, а также оказывает конкретную поддержку, сообщает korrespondent.net.

"После того, как Украина обратилась к нам за помощью, мы круглосуточно работали, чтобы помочь властям. Немедленная помощь уже в пути", - заявил комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич.

Сообщается, что Словения передаст миллион немедицинских одноразовых масок, 125 тысяч пар латексных перчаток, 125 тысч пар нитриловых перчаток, 200 пар резиновых сапог и 10 дизельных электрогенераторов (6 кВт).

От Румынии Украина получит 5 тысяч упаковок обезболивающих, 5 тысяч упаковок противовоспалительных, 5 тысяч упаковок антибиотиков и 840 литров дезинфицирующих средств для обработки рук.

Франция передаст 15 палаток, 300 семейных палаток, 1 500 простыней, 2 100 одеял и 300 спальных мешков, 500 гигиенических наборов, 25 сухих туалетов, 10 тысяч виниловых перчаток, 50 тысяч хирургических масок и один передовой медицинский пункт, способный оказать помощь 500 раненым.

От Ирландии в Украину прибудет 10 тысяч защитных костюмов, 50 тысяч хирургических масок, 2 583 литра дезинфицирующего средства для рук;

Австрия предоставит 50 тысяч литров дезинфицирующего средства для рук, 9 тысяч литров дезинфицирующего средства для поверхностей, 50 тысяч защитных очков, 50 тысяч масок для лица и 20 тысяч нестерильных перчаток.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:53
  • DTV
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