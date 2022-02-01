Молдавские техники из Технического университета изобрели наноспутник под название TUMnanoSAT.
Журналистам показали наноспутник, разработанный молодыми исследователями Национального центра космических технологий (НЦКТ) Технического университета Молдовы.
Очень скоро он будет доставлен в Японию для запуска в космос с Международной космической станции.
- Этот проект стал победителем четвертого раунда программы "KiboCube", координируемой и проводимой Японским космическим агентством (JAXA) и Управлением ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA). Спутник будет доставлен в Космический центр Цукуба в ближайшие дни для интеграции в механизм JSSOD (JEM Small Satellite Orbital Deployer), — заявил ректор ВУЗа Виорел Бостан, которого цитирует сайт минэкономики.
На презентации присутствовал и министр экономики Серджиу Гайбу. Он заявил, что правительство и дальше будет поддерживать молодых ученых, призвав молодых людей заниматься инженерным делом. bloknot-moldova.ru