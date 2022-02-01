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Молдавские ученые изобрели супер наноспутник TUMнаноSAT

Молдавские ученые изобрели супер наноспутник TUMнаноSAT

Молдавские техники из Технического университета изобрели наноспутник под название TUMnanoSAT.

Журналистам показали наноспутник, разработанный молодыми исследователями Национального центра космических технологий (НЦКТ) Технического университета Молдовы.

Очень скоро он будет доставлен в Японию для запуска в космос с Международной космической станции.

Молдавские ученые изобрели супер наноспутник TUMнаноSAT

- Этот проект стал победителем четвертого раунда программы "KiboCube", координируемой и проводимой Японским космическим агентством (JAXA) и Управлением ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA). Спутник будет доставлен в Космический центр Цукуба в ближайшие дни для интеграции в механизм JSSOD (JEM Small Satellite Orbital Deployer), — заявил ректор ВУЗа Виорел Бостан, которого цитирует сайт минэкономики.

На презентации присутствовал и министр экономики Серджиу Гайбу. Он заявил, что правительство и дальше будет поддерживать молодых ученых, призвав молодых людей заниматься инженерным делом.
bloknot-moldova.ru
  • Сегодня, 07:57
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