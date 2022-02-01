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Граждан Молдовы призвали воздержаться от поездок в Украину

Граждан Молдовы призвали воздержаться от поездок в Украину

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ (МИДЕИ) опубликовало 20 февраля предупреждение, касающееся поездок в соседнюю Украину. В ведомстве также призвали граждан, которые уже там находятся, оценить необходимость там оставаться.

Ведомство призвало отказаться от поездок, если они не очень важные, и избегать восточных районов страны.

«Призываем граждан Молдовы быть максимально осторожными при планировании поездок в Украину и оценить степень риска, перед тем как ехать. Тем, кто находится в Украине, стоит избегать массовых скоплений людей, а также держать при себе документы и деньги, необходимые для того, чтобы покинуть страну», — подчеркнули в МИДЕИ.

В министерстве добавили, что следят за ситуацией в соседней стране и оценивают необходимость поддерживать работу посольства Молдовы в Киеве. «Пока посольство в Киеве и консульство в Одессе остаются открытыми, чтобы помочь гражданам Молдовы, находящимся на территории Украины», — сообщили в МИДЕИ.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Нику Попеску прокомментировал ситуацию в Украине и призвал стороны конфликта мирно разрешить его с помощью диалога. При этом Попеску подчеркнул, что Молдова поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Президент Молдовы Майя Санду тоже отметила, что молдавские власти чрезвычайно озабочены ситуацией и учитывают все возможные сценарии развития событий, в том числе военные действия. Глава государства призвала всех сохранять спокойствие и не позволять лжи и пропаганде влиять на себя.

Также спикер парламента Игорь Гросу подчеркнул, что молдавские власти внимательно следят за ситуацией, но пока не видят опасности военного вторжения в Молдову.


  • Сегодня, 06:33
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