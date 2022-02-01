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В Бендерах бывшее общежитие по улице Индустриальной, перестроят

В Бендерах бывшее общежитие по улице Индустриальной, перестроят

Бывшее общежитие по улице Индустриальной, 101, перестроят по президентской программе «Доступное жилье».

«У нас уже часть заявок есть, проект есть. Необходимо выложить презентацию на сайте Госадминистрации и принимать заявки на участие в строительстве. Если заявок будет больше, чем квартир, у нас есть иные дома, которые мы также можем к этой программе подключить. Этот объект мы должны реализовывать в этом году», — отметил глава госадминистрации Роман Иванченко.

В доме по Индустриальной предусмотрено 40 квартир для бюджетников. И это будет уже третий такой дом в Бендерах. Ранее сданы в эксплуатацию дома по Протягайловской и Кишиневской.



bendery.tv
  • Сегодня, 06:39
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