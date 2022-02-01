Бывшее общежитие по улице Индустриальной, 101, перестроят по президентской программе «Доступное жилье».
«У нас уже часть заявок есть, проект есть. Необходимо выложить презентацию на сайте Госадминистрации и принимать заявки на участие в строительстве. Если заявок будет больше, чем квартир, у нас есть иные дома, которые мы также можем к этой программе подключить. Этот объект мы должны реализовывать в этом году», — отметил глава госадминистрации Роман Иванченко.
В доме по Индустриальной предусмотрено 40 квартир для бюджетников. И это будет уже третий такой дом в Бендерах. Ранее сданы в эксплуатацию дома по Протягайловской и Кишиневской.