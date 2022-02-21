Посольство США в Москве предупредило американских граждан, находящихся в РФ, о возможных терактах, которые якобы могут произойти в крупных городах России в ближайшее время.
В диппредставительстве пояснили, что речь идет о взрывах в торговых центрах и метро. В зоне риска находятся такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург, и районы «повышенной напряженности» вдоль границы России и Украины, передает eadaily.com.
Американские дипломаты призвали своих граждан избегать скопления людей и продумать план эвакуации, «не предполагающий помощи правительства США».
«По сообщениям СМИ, возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро, а также другие места массового скопления людей», — указывается в заявлении.
Реакция с российской стороны уже последовала. Ее в своем Telegram-канале обнародовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она затребовала у посольства США разъяснений и поинтересовалась, передавал ли Вашингтон данную информацию российским коллегам по партнерским каналам.
«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?», — написала Захарова.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил американские власти в том, что они потворствуют насильственной ассимиляции русских на Украине. eadaily.com