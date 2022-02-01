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В Пекине официально завершились Олимпийские игры 2022 года

В Пекине официально завершились Олимпийские игры 2022 года

В Пекине официально завершились XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года. Это объявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Во время церемонии был торжественно потушен олимпийский огонь.

Бах назвал прошедшие Игры невероятными и отметил атмосферу дружелюбия и равенства между спортсменами, несмотря на конфликты между странами. Глава комитета заявил, что пример солидарности и миролюбия на Играх должен вдохновить всё человечество, и поблагодарил Китай за проведение Олимпиады, передает info24.ru.

Представители команд приняли участие в параде спортсменов. Знаменосцем сборной Олимпийского комитета России стал трёхкратный чемпион Олимпиады-2022 лыжник Александр Большунов. Россия заняла девятое место в медальном зачёте, завоевав 32 медали, включая шесть золотых.

Число завоёванных медалей на Олимпиаде стало максимальным за всю историю российского и советского спорта. Прошлый рекорд сборная России достигла на Олимпиаде в Сочи, которая прошла в 2014 году. Максимальное число наград, которое удавалось завоевать спортсменам во времена СССР, — 29 медалей на Олимпиаде в Калгари в 1988 году.

  • Сегодня, 06:53
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