На заседании Оперативного штаба при Президенте отмечено, что принятые профилактические меры – временное ужесточение карантинных ограничений – дали положительный эффект: за неделю заболеваемость коронавирусом в целом по республике снижена на 29,5%. Оправдывает себя и перевод учеников и студентов на дистанционный режим обучения. Использование такого инструмента, как разобщение детских коллективов, позволило заметно сократить детскую заболеваемость. В отчетном периоде среди школьников выявлено на 62% меньше носителей COVID-19, чем неделей ранее. На 35% меньше заболевших сотрудников школ, 35% – снижение заболеваемости среди работников дошкольных образовательных учреждений. На 40% меньше фактов инфицирования коронавирусом выявлено в детских садах (среди воспитанников и персонала). Есть предпосылки к тому, что в течение текущей недели позитивная динамика сохранится.
Как сообщает пресс-служба главы государства, члены Оперштаба приняли решение снять введенные 31 января ограничения. Большая часть запретов отменена уже с сегодняшнего дня. Решение Оперштаба на этот счет было принято в конце минувшей недели. С понедельника 28 февраля вернутся за парты школьники, студенты и будущие первоклассники, посещающие подготовительные курсы. Полностью оживет и бизнес, попавший под временные ограничительные нормы.
Президент напомнил, что должен быть сохранен, а по необходимости усилен контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах. Вадим Красносельский остановился также на работе кризисных центров, нагрузка на которые возросла с увеличением количества больных коронавирусом, проходящих лечение на дому, выразив благодарность всем, кто в ней задействован. За неделю, к примеру, 192 изолированных в домашних условиях носителей вируса были доставлены в медучреждения на КТ-обследование (30 из них в результате своевременно госпитализированы). Почти две тысячи человек за семь дней проинформированы сотрудниками кризисных центров о возможности пройти процедуру вакцинации (ревакцинации). Всего оповещением в телефонном режиме охвачено 25657 человек. Слова президентской признательности адресованы и сотрудникам правоохранительных органов, которые наряду с медиками принимают активное участие в борьбе с распространением COVID-19.
На совещании говорили также о работе территориальных Оперативных штабов, руководят которыми главы государственных администраций. Рекомендовано в местах наиболее частого пребывания граждан поместить объявления, информирующие о механизме, месте и времени проведения COVID-вакцинации, а также номера телефонов, по которым можно получить дополнительные данные и необходимую консультацию. На прошлой неделе были также использованы возможности аудиооповещения: сотрудники ГУпЧС МВД ПМР с помощью громкоговорителей информировали жителей сельских населенных пунктов о возможности принять участие в прививочной кампании. Охватили вниманием 66 сел. На данный момент прививочные кабинеты работают в 28 СВА и 49 ФАПах. Возможность вакцинироваться в них имеют, в том числе, граждане, проживающие в 116 удаленно расположенных населенных пунктах. В прививочном марафоне выходного дня вчера и позавчера приняли участие 607 сельчан. president.gospmr.org