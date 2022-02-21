Военнослужащие Национальной армии РМ принимают участие в многонациональных учениях "KFOR 30 Mission Rehearsal Exercise", которые проходят в учебном центре Хоэнфельс в Германии 5-26 февраля, передает МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Минобороны РМ, цель учений - подготовка миротворческих контингентов для отправки в рамках миротворческих операций.
Молдавские военные отрабатывают миссии по патрулированию, борьбе с массовыми беспорядками и охране передвижного наблюдательного пункта, а также саперные исследования для выявления и оценки состояния грунта и обезвреживания взрывоопасных предметов на территории.
В учениях принимают участие военные из Албании, Армении, Италии, Латвии, Северной Македонии и США.