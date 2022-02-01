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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник обратился к России с просьбой признать республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство.

"От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", - сказал он.

Пушилин также с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны, передает ТАСС.

"Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал он.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также попросил президента России Владимира Путина признать независимость республики.

"Прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
tass.ru
  • Сегодня, 15:10
  • DTV
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