Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник обратился к России с просьбой признать республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство.
"От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", - сказал он.
Пушилин также с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны, передает ТАСС.
"Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал он.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также попросил президента России Владимира Путина признать независимость республики.
"Прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24". tass.ru