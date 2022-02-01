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Подразделения РРЭО выдают постоянные техпаспорта ПМР

Подразделения РРЭО выдают постоянные техпаспорта ПМР

В Министерстве внутренних дел сообщают, что подразделения Республиканского регистрационно-экзаменационного отдела (РРЭО) выдают постоянные техпаспорта ПМР.

Те, кто зарегистрировал свои авто на территории Приднестровья с начала 2021 года по 31 января 2022 года, могут обменять временное свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС) на постоянное в подразделениях РРЭО УГАИ МВД ПМР.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и временный техпаспорт ПМР. Сама процедура обмена займёт не более двух минут.

Выдача постоянных техпаспортов Приднестровской Молдавской Республики в порядке, установленном регламентом по предоставлению госуслуги, вновь стала возможна после возобновления поставок бланочной продукции.

По всем вопросам можно позвонить по телефонам МРЭО, указанным на официальном сайте МВД ПМР

mvdpmr.org
  • Сегодня, 15:13
  • DTV
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