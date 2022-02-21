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В Конгрессе США появился законопроект о лишении Китая монополии на панд

В Конгрессе США появился законопроект о лишении Китая монополии на панд

Нэнси Мэйс из Республиканской партии разработала законопроект, предусматривающий завершение китайской практики предоставления панд в аренду, сообщает The New York Times.

В статье указано, что предоставляя панд в аренду зоопаркам по всему миру как «послов доброй воли», китайская сторона смягчает авторитарный имидж страны, передает gazeta.ru.

В настоящее время Китай одалживает панд непосредственно зоопаркам за ежегодную плату, а детеныши должны быть доставлены на родину в течение нескольких лет.

Но теперь законопроект Конгресса нацелен внести изменения в давнюю договоренность и дать право родившимся за границей животным не возвращаться в Китай.

Ранее зоозащитники из Шотландии призвали власти страны дать политическое убежище двум пандам, живущим в зоопарке.
gazeta.ru
  • Сегодня, 15:15
  • DTV
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