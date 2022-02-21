Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Конгрессе США появился законопроект о лишении Китая монополии на панд
Нэнси Мэйс из Республиканской партии разработала законопроект, предусматривающий завершение китайской практики предоставления панд в аренду, сообщает The New York Times.
В статье указано, что предоставляя панд в аренду зоопаркам по всему миру как «послов доброй воли», китайская сторона смягчает авторитарный имидж страны, передает gazeta.ru.
В настоящее время Китай одалживает панд непосредственно зоопаркам за ежегодную плату, а детеныши должны быть доставлены на родину в течение нескольких лет.
Но теперь законопроект Конгресса нацелен внести изменения в давнюю договоренность и дать право родившимся за границей животным не возвращаться в Китай.
Ранее зоозащитники из Шотландии призвали власти страны дать политическое убежище двум пандам, живущим в зоопарке.gazeta.ru
- Сегодня, 15:15
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.